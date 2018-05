Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra a hősokktól már összehányta a kocsi belsejét. Éjjelre stabilizálódott az állapota. A rendőrök megkeresték a kutya gazdáját. ","shortLead":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra...","id":"20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22ddefb-6cf8-473c-9a7d-dfce9c7065a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","timestamp":"2018. április. 29. 16:18","title":"Forró autóba zárt kutyát mentettek meg a Hortobágyi Madárkórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg a legtöbben.","shortLead":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg...","id":"20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5209115c-4241-426a-94b6-5290acdf68ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","timestamp":"2018. április. 30. 17:00","title":"Mit gondol, melyik okostelefont vették meg a legtöbben februárban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üzent a katolikus egyházfő a vegyi fegyverek áldozatainak világnapján.","shortLead":"Üzent a katolikus egyházfő a vegyi fegyverek áldozatainak világnapján.","id":"20180429_ferenc_papa_tiltsuk_be_az_osszes_fegyvert_ha_beket_akarunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3abd2c-d765-4cea-af4a-2bec44ede90c","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_ferenc_papa_tiltsuk_be_az_osszes_fegyvert_ha_beket_akarunk","timestamp":"2018. április. 29. 19:49","title":"Ferenc pápa: Tiltsuk be az összes fegyvert, ha békét akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","shortLead":"Ez a benzingőzös rendezvény nincs messze a fővárostól és kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikapcsolódást ígér.","id":"20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9477541-c2db-4eb1-b3f4-e3d26a3bf514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85180aa5-2db1-40cf-84f0-cd0f0dd8be88","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_rendorauto_dacia_isetta_esztergom_oldtimer_auto_suzuki_kiallitas_bmw_isetta","timestamp":"2018. április. 30. 09:21","title":"Régi rendőr Dacia és BMW Isetta: többek közt ezért is érdemes most Esztergomba látogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b210f37-af48-4700-9663-bf9035e989a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök vádemelési javaslattal fejeztek be egy közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmények miatt indított nyomozást.","shortLead":"A veszprémi rendőrök vádemelési javaslattal fejeztek be egy közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmények...","id":"20180430_garazdasag_osi_autos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b210f37-af48-4700-9663-bf9035e989a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed6ecb-7339-4cba-a7fd-c8e9ce9d309e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_garazdasag_osi_autos","timestamp":"2018. április. 30. 16:41","title":"Először az autót ütötte, aztán az egyik utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]