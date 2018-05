Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Videó: Roger Waters a koncertjén üzent a magyar politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","shortLead":"A leginkább 30-50 év közötti férfiak játszanak a családtagjaikhoz kötődő számokkal. ","id":"20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eea78c-e218-47ef-be92-b9d1a56ff56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mar_nalunk_is_milliardos_biznisz_az_eurojackpot","timestamp":"2018. május. 02. 06:46","title":"Már nálunk is milliárdos biznisz az eurojackpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután a parlamentben többségben lévő Örmény Köztársasági Párt vezetői jelezték, készek támogatni azt, hogy a tüntetések fő szervezőjét bízzák meg a kormányfői tisztség ideiglenes betöltésével. ","shortLead":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután...","id":"20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68db0e-b6cb-4ba2-b273-9af79f49a11f","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. május. 02. 20:13","title":"Pasinjan újra győzött Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker neves harvardi pszichológus.","shortLead":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker...","id":"20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e1742-49e1-4b1d-936c-3672cdede4fb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","timestamp":"2018. május. 02. 13:15","title":"A világ tényleg folyamatosan fejlődik minden fontos területen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","id":"20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20d233-226c-4853-8525-fdfd2e3ddef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","timestamp":"2018. május. 02. 16:26","title":"Lehet majd kapaszkodni: jövőre érkezik a sportosabb Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő ernyőszervezet, a Vezető Amerikai Zsidószervezetek Elnöki Konferenciájának élére. A holokauszttúlélők családjában, Budapesten született Starkot szülei 1956-ban vitték magukkal az USA-ba.","shortLead":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő...","id":"20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f8d4b1-e359-4e9a-a55b-1688d9dfbada","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","timestamp":"2018. május. 02. 11:28","title":"A Budapesten született Arthur Stark lett a legnagyobb amerikai zsidószervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család nyugodott a római császárság idejéből.","shortLead":"Egy egész erszény római ezüstpénz, egy ezüstfibula és egy vaskés is előkerült a sírból, amelyben egy négytagú család...","id":"20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2101c529-b91b-4b8f-9914-caff1e16699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e1d2db-0c9e-41c9-9aa9-87244a5216b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_kulonleges_csaladi_sirt_tartak_fel_derecske_hataraban","timestamp":"2018. május. 02. 12:51","title":"Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]