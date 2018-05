Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","shortLead":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","id":"20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f47966-0c6d-4562-85f7-b6305a6de19c","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","timestamp":"2018. május. 03. 11:33","title":"Kísértetiesen hasonlított az azeri választási kampány a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó, hogy az érintett munkatársak hirtelen és egyszerre mondtak volna fel, pótlásukat megoldották.","shortLead":"Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó...","id":"20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f968b9e-4a71-4954-801c-51760f754c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b60f89-e6f0-496a-82bc-8b8f3942a8f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_par_het_alatt_nyolc_mozdonyvezeto_hagyta_ott_a_gysevet","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Pár hét alatt nyolc mozdonyvezető hagyta ott a GYSEV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat a hatalom politikai irányvonalával. Az Orbán-kormány ezzel is hasonul az illiberális demokráciákhoz – írja legújabb számában a HVG.","shortLead":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat...","id":"20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f253e0-422a-44cc-995e-f68814857a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","timestamp":"2018. május. 02. 11:54","title":"Orbán és az illiberális demokrácia – folyik a nagyüzemi ellenséggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük a pórul járt utasoknak.","shortLead":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén...","id":"20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bfc9d4-c5b1-4733-abf4-64ac88bb7eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","timestamp":"2018. május. 03. 11:52","title":"A légi utasok többségének lövése sincs a jogairól, inkább veszni hagyja az akár 600 eurós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal próbálkoznak.","shortLead":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal...","id":"20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec6efc-8648-4558-9c1d-7090c9e0b4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","timestamp":"2018. május. 01. 19:03","title":"Látta már a Facebook miniatűr bejegyzéseit? Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","shortLead":"Legalábbis erre utal a zenekar hivatalos kommunikációja. Mutatjuk, mi a helyzet.","id":"20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfc143-27f4-4b27-bc5a-fa276f540a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Izgulhatnak_a_Guns_N_Roses_rajongok__lehet_hogy_megturneztatjak_a_leghiresebb_Guns_lemezt_Appetite_For_Destruction","timestamp":"2018. május. 02. 11:58","title":"Izgulhatnak a Guns N' Roses-rajongók – lehet, hogy turnéra viszik a leghíresebb Guns-lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]