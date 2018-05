Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","shortLead":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","id":"20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f6d35-da53-4374-8661-b7c344cdd89c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","timestamp":"2018. május. 03. 07:50","title":"Ingatlanbevételekből él a hajléktalanból lett lottómilliomos pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása szerint tudta, hogy eltört a bokája, de nem állhatott le a filmezéssel, mert tartani akarták a produkció forgalmazási dátumát.\r

","shortLead":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása...","id":"20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e836cdc-6bc1-432e-a5ac-9d4d66968630","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Tom Cruise törött bokával forgatta le az új Mission Impossible egyik jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai kisegítőket a büfékbe. Akinek van szakképzettsége és tapasztalata, már rég külföldön vállalt munkát, a magyarországi fizetés többszöröséért. Maradtak a diákok és a kisgyermekes anyák. Velük azonban a büfések szerint nem könnyű.","shortLead":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai...","id":"20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7489f-d342-4694-9ec6-c8729aa4927b","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"\"Legyen két keze, lába, és akarjon dolgozni\": nagy bajban a strandbüfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bors úgy tudja, a színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.","id":"20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd6f6b-4c5d-45e9-b363-fecf221d3f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","timestamp":"2018. május. 03. 07:45","title":"Visszavonul a színpadtól Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt. A gyermekorvos 97 éves lánya most elárverezteti a családi örökséget, és dúsgazdaggá teheti testvéri gyermekeit. ","shortLead":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt...","id":"20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c1a5f9-9e8c-4e0b-a241-d30402c946d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","timestamp":"2018. május. 01. 15:23","title":"Elárverezik a kalandos történetű holland képet, amit a nácik nyúltak le a háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással megsemmisíthetők lesznek facebookos tevékenységeink nyomai.","shortLead":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással...","id":"20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328af325-f945-4871-8d44-312d866762eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","timestamp":"2018. május. 03. 08:03","title":"Remek dologgal bővül a Facebook: gombnyomásra törölhetünk majd minden nyomot magunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]