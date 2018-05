Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása szerint tudta, hogy eltört a bokája, de nem állhatott le a filmezéssel, mert tartani akarták a produkció forgalmazási dátumát.\r

","shortLead":"Az 55 éves sztár az egyik akciójelenetben, ugrás közben sérült meg, amikor egy falnak csapódott. Saját bevallása...","id":"20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e836cdc-6bc1-432e-a5ac-9d4d66968630","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Tom_Cruise_torott_bokaval_forgatta_le_az_uj_Mission_Impossible_egyik_jelenetet","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Tom Cruise törött bokával forgatta le az új Mission Impossible egyik jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","shortLead":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","id":"20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9aacd-7ed3-4e16-9acb-b7529a5c11f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","timestamp":"2018. május. 01. 12:15","title":"Ha a feleség boldog, máshogy alszanak a párok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős hozzáférésével megszerzett információkat arra használta, hogy egy randizós alkalmazáson keresztül nők után kutasson. ","shortLead":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős...","id":"20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c6381-53cc-4b9d-86b7-158cbb9d2213","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","timestamp":"2018. május. 03. 10:03","title":"Kirúgtak egy Facebook-alkalmazottat, miután kiderült, hogy belsős hozzáférését arra használta, hogy nők után leskelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta.","id":"20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a212f877-c210-4232-902b-768e5b75dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31da3e5-c159-4b5f-9bdd-8c576a1aeae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_juno_urszonda_jupiter_foto_napnyugta_napfelkelte","timestamp":"2018. május. 02. 11:23","title":"Olyan kép készült a Jupiterről, amely többszöri ránézésre is hihetetlenül jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes alapon lehet böngészni a régi fotókat. Ráadásul van egy extra funkció is! ","shortLead":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes...","id":"20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd542273-975b-47dc-b4e7-19c6659300a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","timestamp":"2018. május. 02. 11:46","title":"Új, izgalmas alkalmazással jelentkeztek a Fortepan készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","shortLead":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","id":"20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fc24e-c182-4a43-afbe-52f713721c73","keywords":null,"link":"/elet/20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","timestamp":"2018. május. 01. 13:52","title":"Látott már kutyabarát fürdőt? Mutatunk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.\r

\r

","shortLead":"Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s...","id":"20180502_lukacsi_katalin_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8154d4-6018-4759-a9ea-9dfab90308fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135068-c8c5-40d8-8210-544f47b46fde","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_lukacsi_katalin_interju","timestamp":"2018. május. 02. 06:30","title":"Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","id":"20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda63e4d-0ee2-4933-942c-d40e593b6de3","keywords":null,"link":"/sport/20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Magyar színekben folytatja a pjongcsangi olimpia amerikai érmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]