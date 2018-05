Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős szerkesztővel szemben, aki a 2016 decemberében Orbán Viktor miniszterelnökkel készített, és az egyik Fejér megyei napilapban is megjelentetett interjú szövegét – annak nyomdába kerülését megelőzően – több ponton megváltoztatta. ","shortLead":"A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség információs adat megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a felelős...","id":"20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f60c3cc-8670-4e69-93ef-6eb173528e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172015b-a82e-41bd-b4d6-7786d8528584","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Vademeles_a_meghekkelt_Orban_interju_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 09:05","title":"Vádemelés a meghekkelt Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában. \r

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi csalása ügyében.","shortLead":"Egy nagyesküdtszék vádat emelt Martin Winterkorn, a Volkswagen volt vezetője ellen a német autógyár környezetvédelmi...","id":"20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7c6ac0-20f7-4a05-8ca4-65d37489f339","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180504_Itt_a_vege_Vadat_emeltek_a_Volkswagen_egykori_vezere_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 06:18","title":"Itt a vége? Vádat emeltek a Volkswagen egykori vezére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár kitartóan védelmezi is új otthonát, így az érdeklődők egy ideig innen nem szemlélhetik a természetet.","shortLead":"Nem látogatható egy kilátó, mert egy sérült gólya úgy gondolta, ez lenne a legideálisabb hely a fészkének. A madár...","id":"20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80afed9d-4e28-40e3-a28a-2019c2e819c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1be78c-0813-4283-9ae9-a2bd4efd8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_MegSzallas_Feszket_rako_golya_foglalt_el_egy_kilatot","timestamp":"2018. május. 03. 09:13","title":"MegSzállás: Fészket rakó gólya foglalt el egy kilátót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták a stadion körüli, de még a kerítésen belülre eső korábban bokros-fás területet is.","shortLead":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták...","id":"20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf44e4b-fa39-4564-8869-e186310289fc","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 06:45","title":"Kivágtak egy halom fát a Margitszigeten a teniszstadion bontása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel indul a szezon.","id":"20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de781804-b68c-4768-8091-fb91db4cc0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_penteken_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 03. 13:25","title":"Pénteken kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol a Brüsszelben elhangzottakról.","shortLead":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol...","id":"20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2466a165-376f-4088-9117-5898ec448755","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Orbán kész tárgyalni Brüsszellel a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]