Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","shortLead":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","id":"20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99162ca-f9a4-4e76-8ff6-b47d2ed75046","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 02. 15:55","title":"Épülhet az M8-as: a középső szakaszra keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták a stadion körüli, de még a kerítésen belülre eső korábban bokros-fás területet is.","shortLead":"Bontják a régi teniszstadiont a Margitszigeten. Az olvasónktól kapott fotók arról tanúskodnak, hogy rendesen letarolták...","id":"20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e045f-fc13-4bb0-aca4-0691d4466795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf44e4b-fa39-4564-8869-e186310289fc","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Kivagtak_egy_halom_fat_a_Margitszigeten_a_teniszstadion_bontasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 06:45","title":"Kivágtak egy halom fát a Margitszigeten a teniszstadion bontása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt a technológiát újdonságaitól.\r

\r

","shortLead":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt...","id":"20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e481f-37f1-455f-99e7-5d93493c28a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","timestamp":"2018. május. 03. 13:00","title":"Megfizethető telefon AMOLED kijelzővel? Épp ilyeneket mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","shortLead":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","id":"20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fa1dd7-f8c1-4431-8d03-525e919f9ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","timestamp":"2018. május. 03. 07:29","title":"Új műsorvezető venné át Tilla helyét a TV2 egyik műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az utat a 10-es kilométernél teljes szélességében lezárták. ","shortLead":"Az utat a 10-es kilométernél teljes szélességében lezárták. ","id":"20180503_Meghalt_egy_ember_egy_balesetben_az_M1M7_Budapestrol_kivezeto_szakaszan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a80dd2-b159-42fa-aba2-35cd850ee6ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Meghalt_egy_ember_egy_balesetben_az_M1M7_Budapestrol_kivezeto_szakaszan","timestamp":"2018. május. 03. 11:04","title":"Meghalt egy ember egy balesetben az M1-M7 Budapestről kivezető szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat., 2019-ben viszont két nyertest hirdetnek. ","shortLead":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda...","id":"20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6118ea-af09-49c5-a758-ac5324569db8","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","timestamp":"2018. május. 04. 09:18","title":"Nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős hozzáférésével megszerzett információkat arra használta, hogy egy randizós alkalmazáson keresztül nők után kutasson. ","shortLead":"Azonnal menesztette a Facebook biztonsági részlegének egyik fejlesztőjét, miután kiderült, hogy az alkalmazott a belsős...","id":"20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c6381-53cc-4b9d-86b7-158cbb9d2213","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_fejleszto_tinder_nok_stalkolas_kirugas","timestamp":"2018. május. 03. 10:03","title":"Kirúgtak egy Facebook-alkalmazottat, miután kiderült, hogy belsős hozzáférését arra használta, hogy nők után leskelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]