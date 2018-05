Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","shortLead":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","id":"20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c64cde-e612-4f73-a8b1-93f730265ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","timestamp":"2018. május. 03. 21:20","title":"Félholt egerészölyvvel sétált be az áramszolgáltatóhoz a madármentő állomás vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve. Arról is beszélt, hogy az otthon, a családban megtapasztalt romángyűlölet indította el egy másik irányba. Innen kezdtük a beszélgetést is.","shortLead":"Papp Sándor Zsigmond előre elárulta, hogy a nemrégiben megjelent Gyűlölet lesz az eddigi „legönéletrajzibb” könyve...","id":"20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fee6c53-d712-4f90-a84d-2d1647defce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f25b7-23aa-4e1f-8ef3-d8ecff3a2738","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_papp_sandor_zsigmond_interju_erdely_idegengyulolet_gyulolet_konyv","timestamp":"2018. május. 04. 10:40","title":"„Én nem adom olcsón a gyűlöletemet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ce6164-409a-4fe5-a360-d9fd6be41831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kenyai Ngugi Wa Thiong'o, a japán Haruki Murakami, a kanadai Margaret Atwood, vagy az állandó magyar esélyesek valamelyike nyerné a díjat?","shortLead":"A kenyai Ngugi Wa Thiong'o, a japán Haruki Murakami, a kanadai Margaret Atwood, vagy az állandó magyar esélyesek...","id":"20180504_Irodalmi_Nobel_dij_szavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ce6164-409a-4fe5-a360-d9fd6be41831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe9edd-00ef-44bb-b3fb-1d6af20312e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Irodalmi_Nobel_dij_szavazas","timestamp":"2018. május. 04. 10:29","title":"Bár idén nem osztják ki, mondja el, kinek adná az irodalmi Nobel-díjat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja Jávor Benedek EP-képviselő, aki szerint még Polt Péterre is gondoltak a jogalkotók. Update: a Legfőbb Ügyészség egy köszönőlevéllel megpróbálta tisztázni a helyzetet, de nem sikerült egyértelműre.\r

\r

","shortLead":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja...","id":"20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a653c4d-6fc5-405b-a02a-f2a1ebc409d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","timestamp":"2018. május. 02. 15:21","title":"Jávor: Polt Péterre is gondoltak az új EU-s költségvetési javaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény járőr, mit követhetett el?","shortLead":"Szegény járőr, mit követhetett el?","id":"20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6cbb4-aaab-450f-87a1-36fa210833f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","timestamp":"2018. május. 03. 11:56","title":"Videó: jobbról elhúz egy autó, kapaszkodó rendőrrel a motorháztetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít a felhasználóknak, hogy a hagyományos képeiket könnyen átalakíthassák.","shortLead":"Háromdimenziós, legalábbis olyan hatású fényképek kerülhetnek majd hamarosan a Facebookra. A vállalat abban is segít...","id":"20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75643db8-fd5b-478a-b439-3f1f2d0dcef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd425a-ca86-4c5d-97a5-36b5471cd95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_3d_fotok_virtualis_valosag","timestamp":"2018. május. 04. 07:02","title":"Töltsön fel egy sima fotót a Facebookra, nyáron már 3D-s verziót csinál majd belőle a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen illeszkedik a cupertinói cég környezetvédelmi törekvéseibe.","shortLead":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71579202-fcad-414d-a712-60a994ec1060","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche az elkövetkezendő években néhány igen izgalmas új modellel fog előrukkolni.","shortLead":"A Porsche az elkövetkezendő években néhány igen izgalmas új modellel fog előrukkolni.","id":"20180503_porsche_cayenne_coupe_bmw_x6_911_928_macan_mission_e_villanyauto_elektromos_auto_tesla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71579202-fcad-414d-a712-60a994ec1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5ec-4a15-434f-b4a3-7dea3bfb9653","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_porsche_cayenne_coupe_bmw_x6_911_928_macan_mission_e_villanyauto_elektromos_auto_tesla","timestamp":"2018. május. 03. 08:21","title":"Porsche Cayenne Coupé: retteghet a BMW X6, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]