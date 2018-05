Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás hatékonyságának radikális növelése nélkül. ","shortLead":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás...","id":"201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2010ce2a-8973-4d82-a06d-1f9f24999072","keywords":null,"link":"/itthon/201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","timestamp":"2018. május. 05. 08:30","title":"Szomáliai halandósági indexszel nem csoda, hogy fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","shortLead":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","id":"20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1a2bd-ac1c-4c6b-9ea3-44c4e4bd0fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","timestamp":"2018. május. 05. 08:07","title":"A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","shortLead":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","id":"20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41beec92-d806-4f3c-861d-f0bc97385d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. május. 05. 09:48","title":"Időben máris teljes az összhang a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most hozták nyilvánosságra a befektetők személyét. ","shortLead":"Most hozták nyilvánosságra a befektetők személyét. ","id":"20180504_Meszaros_Lorinc_es_felesege_bevallotta_hogy_csak_az_ovek_a_Konzum_Magantokealap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae57aec-2039-479e-aecd-a21216cda55f","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Meszaros_Lorinc_es_felesege_bevallotta_hogy_csak_az_ovek_a_Konzum_Magantokealap","timestamp":"2018. május. 04. 17:38","title":"Mészáros Lőrinc és felesége bevallotta, hogy csak az övék a Konzum Magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","shortLead":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","id":"20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb7ebf9-a3c3-4ecb-aabe-6925979d35e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","timestamp":"2018. május. 05. 13:51","title":"Orbán sajtófőnöke panaszkodik: elvettek egy mandátumot a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A duális képzés nem csodaszer, de fontos eleme annak, hogy a jövő diplomásai valóban piacképes tudást szerezzenek a felsőfokú tanulmányaik során – vallja Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) elnöke. Szerinte további erőfeszítésekre lesz szükség mind az egyetemek, mind a vállalatok részéről, hogy ez a gyakorlatorientált képzési forma valóban megfeleljen a folyamatosan változó iparági elvárásoknak, és a diákoknak is naprakész, hasznosító ismereteket nyújtson.","shortLead":"A duális képzés nem csodaszer, de fontos eleme annak, hogy a jövő diplomásai valóban piacképes tudást szerezzenek...","id":"20180505_egyutt_a_jovo_mernokeiert_szovetseg_dualis_kepzes_oktatasi_reform_mernokok_ejmsz_mernokkepzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb1f7c-9961-4baf-8316-7f2e2c097bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_egyutt_a_jovo_mernokeiert_szovetseg_dualis_kepzes_oktatasi_reform_mernokok_ejmsz_mernokkepzes","timestamp":"2018. május. 05. 08:03","title":"Oktatási reformot sürgetnek a mérnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. ","shortLead":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]