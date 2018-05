Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","shortLead":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","id":"20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c438cd-84db-4010-aef8-1d93a4f92e63","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","timestamp":"2018. május. 06. 09:47","title":"Egyre több diák már csak biztonsági tartalékként jelentkezik magyar egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","shortLead":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","id":"20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801ce337-805f-417d-91f2-c0b1ee24e250","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","timestamp":"2018. május. 05. 11:50","title":"Figyelmeztet a pszichológus: nehogy energiaitalt igyon, aki érettségizik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt remélik, hogy az adatokból a bolygó geológiai szerkezetéről tudhatnak meg többet.","shortLead":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt...","id":"20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dafe2cb-a041-4d2f-8652-2c9475f640ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 15:00","title":"Marsrengéseket vizsgál a vörös bolygóra kilőtt szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szokatlan másodállást választott.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szokatlan másodállást választott.","id":"20180505_Georges_Leekens_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d429f831-0ccf-4e71-92c7-5cb12af4499d","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Georges_Leekens_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2018. május. 05. 10:43","title":"Georges Leekens elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az egykori csempekirály szerint amit a felesége az MNB monetáris tanácsának tagjaként keres, az aprópénz a háztartásban. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatából kiderül az is, hogyan szerezte Parragh az első millióját a '90-es évek elején, amikor az átlag magyar vállalkozó még susogós mackónadrágban és makkos cipőben járt, az alaptőke pedig a nyakában lógott aranyláncként.","shortLead":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar...","id":"20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087acfdf-d6b2-4e50-9360-c423f8d113cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","timestamp":"2018. május. 06. 10:00","title":"Parragh László: \"Én akkor is Jaguarral fogok járni, ha másik kormány lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","shortLead":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","id":"20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f67bf1-e207-42a1-b82a-d7b6d4872faa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Vízilabdázók kisbusza ütközött kamionnal, egy forgalomirányító életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat átvevő ellenzéki képviselőket. Az érvelés alapja, hogy a 2018-as választások paradigmaváltáshoz vezettek a magyar politikában. Magyarország nem demokrácia többé, és mivel az ellenzék parlamenti politizálása kilátástalan, ugyanakkor nyilvánvaló legitimációt nyújt a rendszer számára, ezért az ellenzéknek meg kell szabadulnia a pártjai soraiban felgyülemlett erkölcsi és politikai tehertől, és a rendszerrel szembeni, alulról szerveződő, utcai tömegmozgalommá kell válnia.","shortLead":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat...","id":"201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eafc68-5eba-43b5-8093-9fb065096c8d","keywords":null,"link":"/itthon/201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","timestamp":"2018. május. 06. 09:50","title":"Hegedűs Dániel: Ellenzéki stratégia egy hibrid rezsimben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]