Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","id":"20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49baf9e-1d5b-4d08-ba04-59319d6f394c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 11:21","title":"Ez az a BMW, ami megmutatja, hogy miért szeretjük igazán a bajor márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra és kriptopénz-bányászatra.","shortLead":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra...","id":"20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f7ad6-94bb-40d6-a2a8-0b4c491b6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","timestamp":"2018. május. 07. 09:59","title":"Csak óvatosan a Facebook-videókkal, újabb veszélyes kártevő terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6a4196-599d-41b6-a2b6-a2a017115f65","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A grúziai görög családból származó Ivan Szavvidisz ma már két országban él: Oroszországban és Görögországban is jelentős érdekeltségei vannak, s mindkét hazájában beleásta magát a politikába. ","shortLead":"A grúziai görög családból származó Ivan Szavvidisz ma már két országban él: Oroszországban és Görögországban is...","id":"20180507_ivan_szavvidisz_oligarcha_paok_szaloniki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a4196-599d-41b6-a2b6-a2a017115f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a500dd-abb8-421a-827a-286753f054c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_ivan_szavvidisz_oligarcha_paok_szaloniki","timestamp":"2018. május. 07. 15:30","title":"Emlékszik a futballbírót lerohanó pisztolyos klubtulajdonosra? Valódi bohócból lett oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok gyerekein spórolnának; már a strandok büfései is nagy bajban vannak, annyi dolgozójuk megy inkább külföldre. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok...","id":"20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f05b14-7303-4780-9955-ce99d5a5998c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","timestamp":"2018. május. 06. 07:00","title":"És akkor, ha az EU-n múlik, Orbán nem kap újabb stadiont a kertje végébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","shortLead":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","id":"20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a93d161-e97d-4293-b822-f94296ac3355","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","timestamp":"2018. május. 07. 05:42","title":"Senkinek nem kell Klapka György legendás zálogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","shortLead":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","id":"20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5d4cba-4c84-4a7c-b2ad-fb42d2976953","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","timestamp":"2018. május. 07. 11:02","title":"Rendben van, hogy az érettségizők nem ismerik Balázs Bélát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","shortLead":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","id":"20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012edf15-49d0-457a-91d3-7e9d9ccc1887","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2018. május. 07. 09:53","title":"Balázs Béla, József Attila és Szabó Lőrinc volt a középszintű érettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]