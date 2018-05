Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már most leleplezte az érkező telefont.","shortLead":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már...","id":"20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb272b2a-c617-42f9-b93f-5728ea9d8cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","timestamp":"2018. május. 07. 11:03","title":"Kiszivárgott fotókon bukott le a OnePlus 6, ami a legtöbb androidos csúcstelefont verheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","shortLead":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","id":"20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52846f-1013-445d-92c0-fb2069452dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","timestamp":"2018. május. 07. 13:34","title":"Újabb másfél milliárd forintba kerül a Dagály átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888dcbb-d302-4695-8177-590410f80f51","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","timestamp":"2018. május. 08. 16:29","title":"A fideszes képviselő szerint semmi köze az uniós támogatással visszaélő unokaöccshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket...","id":"20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5404f00-42fe-4163-af99-067037ccc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","timestamp":"2018. május. 07. 10:44","title":"Évekre lecsukhatják a férfit, aki forralt borral teli fazekat borított a kollégáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","shortLead":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","id":"20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5d4cba-4c84-4a7c-b2ad-fb42d2976953","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","timestamp":"2018. május. 07. 11:02","title":"Rendben van, hogy az érettségizők nem ismerik Balázs Bélát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","shortLead":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","id":"20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ad13e5-8bb8-4c42-b42d-b9798baebbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","timestamp":"2018. május. 08. 04:56","title":"Matekból érettségiznek ma a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","shortLead":"És már kép is van a 0. szám címlapjáról.","id":"20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf4a059-cc85-4bdd-a05d-0782c529659c","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MarkiZay_Peterrel_keszult_interjuval_indit_a_Magyar_Nemzet_utodja","timestamp":"2018. május. 07. 15:50","title":"Márki-Zay Péterrel készült interjúval indít a Magyar Nemzet utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]