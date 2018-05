Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője által viccesnek gondolt hozzászólás, trollkodás és más idétlen tartalom saját facebookos környezetünkben.","shortLead":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője...","id":"20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5177220b-006e-4c47-b3b5-2e9f36a71a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","timestamp":"2018. május. 08. 08:03","title":"Fontos új gomb jön a Facebookra: ha valami hülyeséget lát kiírva, nyomjon rá azon nyomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig Mészáros Beatrix lett.","shortLead":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig...","id":"20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e2e4fb-9b1c-496e-a36d-e35112d41c71","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 09. 10:19","title":"Mészáros Lőrinc lánya lett a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cffd031-b253-4e6e-bb8b-10b2497849e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul megnyitották a Kossuth teret a tüntetők előtt, egészen közel mehettek a házhoz.","shortLead":"Váratlanul megnyitották a Kossuth teret a tüntetők előtt, egészen közel mehettek a házhoz.","id":"20180508_A_Parlament_bejaratanal_skandaljak_a_tuntetok_hogy_Orban_geci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cffd031-b253-4e6e-bb8b-10b2497849e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb4d41-9bc2-4f90-8669-355bbe3270ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Parlament_bejaratanal_skandaljak_a_tuntetok_hogy_Orban_geci","timestamp":"2018. május. 08. 10:33","title":"A Parlament bejáratánál skandálják a tüntetők, hogy \"Orbán geci!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","shortLead":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","id":"20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c876a5-2e42-48f1-8dc4-f1f54597cc66","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","timestamp":"2018. május. 09. 05:05","title":"Esősnek ígérkezik a szerda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","shortLead":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","id":"20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd344e9-589d-4444-927a-8df0680b8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 08:46","title":"Ilyen feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]