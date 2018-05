A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint.

Viszonylag régóta visszatérő pletyka Neymar klubváltása, a híreket pedig az is erősíti, hogy a brazil továbbra sem érzi jól magát a francia fővárosban.

Az AS című sportlap közben arról írt, hogy míg Neymar otthonában lábadozott sérülése miatt, a Real ügynökei kétszer is felkeresték, hogy tárgyaljanak vele a klubváltással kapcsolatos részletekről. Minderről egy, a labdarúgó oldalán szintén megjelent fotó is árulkodik, amelyen a Real egy friss szerzeményével, a szintén brazil Vinícius Juniorral látható. Neymar menedzserei persze igyekeztek tompítani valamit rajta a képhez írt felirattal, miszerint "két barát csak összefutott".

Az AS egyébként azt írja, a PSG-hez 222 millió euróért került Neymar a korábbi bizniszhez képest is lényegesen drágábban, mintegy 260 millió euróért cserélhet klubot. Már persze csak akkor, ha az egyébként sem pénzszűkében lévő PSG ebbe valaha is belemegy.

Az esetleges átigazolásról szóló pletykák kapcsán magát a Real-edző Zidane-t is megkérdezték egy más témában tartott sajtótájékoztatón, de Zidane egyetlen mondatával elhessegette a találgatásokat. Annyit mondott, Neymar nem a játékosa, a témába pedig egyébként sem menne bele, azzal foglalkozik, hogy befejezze a szezont.