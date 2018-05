Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz régészek, akik január vége óta kutattak az ókori egyiptomi fáraó síremlékének rejtett kamrái után.","shortLead":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz...","id":"20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef96c32-a2ee-40b8-89ec-ff7692ee3440","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","timestamp":"2018. május. 07. 12:03","title":"A hír, ami biztosan nem kerül be a Hihetetlen! magazinba: nincs titkos kamra Tutanhamon sírjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","shortLead":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","id":"20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7096f980-ba59-49c5-bcd2-751074e38f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","timestamp":"2018. május. 08. 13:19","title":"Hidegcsepp húz el az ország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d5626f-ea8d-468b-8aab-7491f5fddb77","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","timestamp":"2018. május. 08. 15:04","title":"Sok fideszes képviselő bujkált, Lázárral még fotózkodni is lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése. Ehhez honlapot is indít, a tudomany.hu-t.","shortLead":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos...","id":"20180507_mta_altudomanyok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3160309c-7cad-4c31-a7af-2be1751aa93d","keywords":null,"link":"/elet/20180507_mta_altudomanyok","timestamp":"2018. május. 07. 18:45","title":"Harcba száll az MTA az áltudományok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","shortLead":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","id":"20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd344e9-589d-4444-927a-8df0680b8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 08:46","title":"Ilyen feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","shortLead":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","id":"20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ef222a-efc4-4634-a553-0b5d0a35e810","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","timestamp":"2018. május. 08. 11:22","title":"Kicsi a BMW X5? Nyugalom, a gigantikus X7-es 20 centivel hosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]