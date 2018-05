Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hanga Ádám a Villareal elleni bajnoki előtt fotózkodott az argentin focistával.","shortLead":"Hanga Ádám a Villareal elleni bajnoki előtt fotózkodott az argentin focistával.","id":"20180510_elkapta_egy_szelfire_Messit_a_magyar_kosaras_sztar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e749fa-b38d-4729-a7c4-36d9f5d92062","keywords":null,"link":"/sport/20180510_elkapta_egy_szelfire_Messit_a_magyar_kosaras_sztar","timestamp":"2018. május. 10. 13:54","title":"Elkapta egy szelfire Messit a magyar kosaras sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","shortLead":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","id":"20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96c754-bcba-4051-b38e-c75c30e836e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","timestamp":"2018. május. 09. 06:18","title":"A Magyar Idők szerint az egri kórházban minden szép és jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségtől a Külügyminisztériumhoz rendelik a külföldi hírszerzést, az Információs Hivatalt, Orbán Viktor felügyelete alá pedig egy csúcselemző részleg kerülhet.","shortLead":"A Miniszterelnökségtől a Külügyminisztériumhoz rendelik a külföldi hírszerzést, az Információs Hivatalt, Orbán Viktor...","id":"20180510_Titkosszolgalatot_kap_Szijjarto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ef9865-b10a-4756-bdbc-9ed05602c428","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Titkosszolgalatot_kap_Szijjarto","timestamp":"2018. május. 10. 10:12","title":"Titkosszolgálatot kap Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz – valamint az ellenzék azon részéhez, amelyik jelen volt. Mivel reagálni a kormányfői szavakra nem lehetett, az LMP képviselői nem is mentek el az ülésre, a Jobbik kivételével pedig a többi ellenzéki párt sem hallgatta meg Orbánt. Mi helyettük is figyeltük a történéseket, hogy megfejthessük, mi a negyedik Orbán-kormány terve a következő évekre. ","shortLead":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz –...","id":"20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89832a22-4e4c-42d0-a1b6-3e7682500819","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","timestamp":"2018. május. 10. 14:12","title":"Orbán 12 évre tervez és nagyvadakra megy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","id":"20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a40b5-22d7-479d-8611-4ad1ea5fe2ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","timestamp":"2018. május. 09. 17:55","title":"Telt házzal futott a magyar film Cannes-ban, a kritikusok áradoznak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","shortLead":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","id":"20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab99f6b2-b74e-4c21-b1cf-5de560146b24","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","timestamp":"2018. május. 09. 17:41","title":"A konferenciaszervezőket nem zavarja a katalán zűrzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]