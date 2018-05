Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","shortLead":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","id":"20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e9a6d0-bf04-4ac3-b262-7dc82eeb23b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","timestamp":"2018. május. 09. 20:36","title":"Kiderítették, miért nem rombolták le a földrengések a pisai ferde tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","id":"20180509_orban_kasler","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2600a9-56a4-406c-b11c-2bf4bb1dbc07","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_orban_kasler","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Hamar leamortizálódhat Kásler Miklós – nagy egészségügyi átalakítást tervezhet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62 százalékát tudja félretenni, ezzel valahol a középmezőnyben vagyunk.","shortLead":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62...","id":"20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c104999-2ce8-4a30-8641-9c3537a93aef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Ha félre tudja tenni a bruttó fizetése tizedét, akkor ön egy átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","shortLead":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","id":"20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be2e371-cda4-440d-82b7-302745e85148","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 22:05","title":"Nem tesznek feljelentést a református vezetők az őket ért támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró.","shortLead":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha...","id":"20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da6bdf4-5bb8-44b7-9100-b2b4845b512b","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","timestamp":"2018. május. 08. 17:22","title":"Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul egy éjszakán át egy jeggyel öt fővárosi moziban nézhet filmeket.","shortLead":"Ráadásul egy éjszakán át egy jeggyel öt fővárosi moziban nézhet filmeket.","id":"20180510_Ha_hajnalban_mozizna_most_megteheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cffb004-6cef-4f52-af9a-4c16734cfc62","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Ha_hajnalban_mozizna_most_megteheti","timestamp":"2018. május. 10. 09:18","title":"Ha hajnalban mozizna, most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","shortLead":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","id":"20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9545444c-c1e3-44d6-894f-64d4b4a375e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","timestamp":"2018. május. 09. 18:27","title":"Tőkét emeltek Mészárosék a Konzum Nyrt.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]