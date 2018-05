Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","shortLead":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","id":"20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e9a6d0-bf04-4ac3-b262-7dc82eeb23b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","timestamp":"2018. május. 09. 20:36","title":"Kiderítették, miért nem rombolták le a földrengések a pisai ferde tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hete derült ki, hogy Balog Zoltán nem folytatja, a Nemzeti Pedagógus Kar most reagált. 