Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék – Elektromiklós Gallantológia címmel, amelyet a hvg.hu-n már most végig is hallgathatnak. Ennek apropóján ültünk le beszélgetni a festő-popzenész-humoristával, aki rögtön meg is dicsért bennünket, hogy nem késtünk a találkozóról, mint mondja, neki a pontosság biztonságot ad.","shortLead":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék...","id":"20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c3155-ae31-4f30-919c-509bee4b1048","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","timestamp":"2018. május. 10. 20:00","title":"Galla Miklós: „Nem vagyok búvalbélelt. Pláne most, hogy CD-m jelenik meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","shortLead":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","id":"20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606246db-7011-4e79-829d-21c388db7245","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 11. 05:13","title":"A német írásbelikkel folytatódnak az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult. A szakemberek azt jósolják: a jövőben is több ilyen viharra kell számítani, mert a klímaváltozás miatt az óceánok vize melegszik.","shortLead":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult...","id":"20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71056e-df30-42a2-854f-f9a645555231","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","timestamp":"2018. május. 11. 19:04","title":"Túlfűtötte a rekordmeleg óceán a Harvey hurrikánt, azért volt annyira brutális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","shortLead":"A fegyverboltban készült felvétel hamar körbeszáguldott az interneten, és nagy visszhangot váltott ki.","id":"20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010871fe-e07a-4d1f-899f-1fb1a949222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6997f37-aac2-4d8b-ae50-593943eac5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_A_nap_legdurvabb_videoja_amikor_egy_negyeves_amerikai_kisfiu_pozol_egy_gepfegyverrel","timestamp":"2018. május. 10. 09:52","title":"A nap legdurvább videója, amikor egy négyéves amerikai kisfiú pózol egy gépfegyverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","shortLead":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","id":"20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd515b77-5e6d-49d1-aa59-d174829d4b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","timestamp":"2018. május. 11. 09:55","title":"Meghalt a sofőr, akit rendőrök üldöztek Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d34482-8080-432e-ac9d-59e7d8fe2d94","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","timestamp":"2018. május. 10. 08:54","title":"Csodálatos videóval tiszteleg a BBC a 92 éves David Attenborough előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés péntek délelőtt szavaz a tíz tárca létrehozásáról. ","shortLead":"Az Országgyűlés péntek délelőtt szavaz a tíz tárca létrehozásáról. ","id":"20180511_ma_letrejohetnek_az_uj_orban_komany_miniszteriumai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df298028-a273-4db2-aba6-1e842e7fd302","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ma_letrejohetnek_az_uj_orban_komany_miniszteriumai","timestamp":"2018. május. 11. 06:21","title":"Ma létrejöhetnek az új Orbán-komány minisztériumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","shortLead":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","id":"20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc25f1d-a6e4-46b8-96ea-aaaf5c368636","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Kihúztak pár kukát az utca közepére, most vádat akarnak emelni ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]