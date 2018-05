Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítéli a gyűlölködést.","shortLead":"Elítéli a gyűlölködést.","id":"20180509_Karacsony_szolidaris_a_tuntetok_altal_inzultalt_egyhazvezetokkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38498b74-a917-41a7-b076-ce93c38cb48a","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Karacsony_szolidaris_a_tuntetok_altal_inzultalt_egyhazvezetokkel","timestamp":"2018. május. 09. 16:04","title":"Karácsony szolidáris a tüntetők által inzultált egyházvezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","shortLead":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","id":"20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc25f1d-a6e4-46b8-96ea-aaaf5c368636","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Kihúztak pár kukát az utca közepére, most vádat akarnak emelni ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","id":"20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def634d-3b19-449e-995d-0f3b81717811","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","timestamp":"2018. május. 10. 23:07","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: döntős az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi vezérigazgató a külföldi terjeszkedési stratégiáért felel majd.","shortLead":"Az eddigi vezérigazgató a külföldi terjeszkedési stratégiáért felel majd.","id":"20180510_Meszaros_Kinga_lett_a_Central_Mediacsoport_vezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac5500-0546-4856-939b-cfcd0e8b4761","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Meszaros_Kinga_lett_a_Central_Mediacsoport_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. május. 10. 14:23","title":"Mészáros Kinga lett a Central Médiacsoport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1861610-d3a0-4a91-9ceb-ebd6596ac853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bödőcs Tibor a Ponyvaregény gengszterének bőrébe bújt, és munkába menet arról áradozott a spanjának, milyen menő az a demokrácia, amit ő ismer. Aki nem látta a Ponyvaregényt, lehet, nem fog érteni minden poént a humorista egyébként áthallásos videójából, amiből kiderül például az, hogy egy demokráciában nem lehet csak úgy a választáson indulni Négyfejű Szopó Pingvinek Szövetsége néven, egy normális országban az újságírók nem a politikusok ánuszában laknak, és az ellenzék sem azért politizál, mert drága a fanszőr-stylist.","shortLead":"Bödőcs Tibor a Ponyvaregény gengszterének bőrébe bújt, és munkába menet arról áradozott a spanjának, milyen menő...","id":"20180510_bodocs_az_ellenzek_nem_azert_politizal_mert_draga_a_fanszor_stylist","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1861610-d3a0-4a91-9ceb-ebd6596ac853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47e3f1a-1647-426c-8c2e-2d28d742372b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_bodocs_az_ellenzek_nem_azert_politizal_mert_draga_a_fanszor_stylist","timestamp":"2018. május. 10. 18:44","title":"Bödőcs: Az ellenzék nem azért politizál, mert drága a fanszőr-stylist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6817c6aa-0267-4438-90d2-28374444c1b4","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201819_kerdemokracia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6817c6aa-0267-4438-90d2-28374444c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fa9232-f1f6-4472-b084-a7bf0ceaf330","keywords":null,"link":"/itthon/201819_kerdemokracia","timestamp":"2018. május. 10. 09:00","title":"Dobszay János: Ker.demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","shortLead":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","id":"20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95d6b2-b748-4d46-a4e6-721c74b3b48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","timestamp":"2018. május. 09. 19:06","title":"Több rekord is megdőlt a Rockefeller-gyűjtemény aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik kormányfői székfoglalójában Európára koncentrált a miniszterelnök, miközben sajátjainak és ellenfeleinek is megüzente, hosszú távra tervez.","shortLead":"Negyedik kormányfői székfoglalójában Európára koncentrált a miniszterelnök, miközben sajátjainak és ellenfeleinek is...","id":"20180510_Orban_Viktor_2030ig_tervez_miniszterelnokkent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c954d-596f-45dd-a817-21bae1844060","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_Viktor_2030ig_tervez_miniszterelnokkent","timestamp":"2018. május. 10. 15:46","title":"Orbán Viktor 2030-ig tervez miniszterelnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]