Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.
Óriásit drágultak az építkezések, lassul az építőipar növekedése

A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.
Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét

Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt villanyszámláját. Rémálom, hogy az ügy akár végrehajtásig is fajulhat.
Örökölt adósság: kilenc éve elhunyt férfi lányán követelik a villanyszámlát

Itt nincs semmi félrebeszélés: ez a zuffenhauseini járgány egy kőkemény sportgép, amit csak zárt pályán lehet használni.
Drágán mért élvezetek: 145 millió forint a Porsche legújabb fenevad autója

Hanem éppen fordítva. Az ajkai Videoton rég nem használt pályáját parcellázták föl és adták át ingyen a civileknek.","shortLead":"Hanem éppen fordítva. Az ajkai Videoton rég nem használt pályáját parcellázták föl és adták át ingyen a civileknek.
Csoda Ajkán, ahol nem a kertek helyére épült a stadion

Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","shortLead":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. Orbán volt minisztere: vissza kellene adni jogköröket az Ab-nek

A bolygó belső szerkezetét és folyamatait vizsgálva az amerikai űrkutatási hivatal új Mars-szondája megoldást találhat arra a kérdésre is, hogyan tudunk majd lakóhelyeket fűteni a vörös bolygón.
Ki kell találnunk, hogyan fűtünk majd a Marson, ha letáborozunk ott – távfűtésre nincs esély, és a fa sem az igazi

Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás fecskendőt ő maga aktiválta, miközben a háttérben Beethoven 9. szimfóniája szólt.
Halálba segítették a Svájcban eutanáziát kérő 104 éves tudóst