[{"available":true,"c_guid":"2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék – Elektromiklós Gallantológia címmel, amelyet a hvg.hu-n már most végig is hallgathatnak. Ennek apropóján ültünk le beszélgetni a festő-popzenész-humoristával, aki rögtön meg is dicsért bennünket, hogy nem késtünk a találkozóról, mint mondja, neki a pontosság biztonságot ad.","shortLead":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék...","id":"20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c3155-ae31-4f30-919c-509bee4b1048","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","timestamp":"2018. május. 10. 20:00","title":"Galla Miklós: „Nem vagyok búvalbélelt. Pláne most, hogy CD-m jelenik meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik egy imázsfilmet is készítettek magukról. ","shortLead":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik...","id":"20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da83e2a-015a-4dae-a7ab-3a98b55796d3","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2018. május. 10. 19:39","title":"Imázsfilmmel készült a ma 70 éves Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállíthatatlanul drágulnak az albérletek.","shortLead":"Megállíthatatlanul drágulnak az albérletek.","id":"20180511_Egy_kerulet_sem_maradt_Budapesten_ahol_100_ezer_forintnal_olcsobb_az_alberlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a547bb5c-6af0-436b-a838-7b002d9094de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Egy_kerulet_sem_maradt_Budapesten_ahol_100_ezer_forintnal_olcsobb_az_alberlet","timestamp":"2018. május. 11. 10:33","title":"Egy kerület sem maradt Budapesten, ahol 100 ezer forintnál olcsóbb az albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott tramtrainről beszélt egy pénteki háttérbeszélgetésen Vásárhelyen. Elmondta azt is, szerinte mit kellene fejleszteni még a térségben, ha Magyarország 2030-ra be akar kerülni az európai TOP 5-be. ","shortLead":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott...","id":"20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe53fa77-444e-4e8a-9e1f-da0adc21d759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","timestamp":"2018. május. 11. 13:53","title":"Lázár is hozzátette a magáét Orbán 2030-as álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","shortLead":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","id":"20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d425c6-6aa8-46a5-996b-c953153917d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","timestamp":"2018. május. 11. 12:40","title":"Schmidt Mária: \"Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","shortLead":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","id":"20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89a183-6303-46db-bbf2-41d2c9380e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","timestamp":"2018. május. 12. 10:47","title":"Jobbik: Vona örökségét kell továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi agrárbirodalom része lehet a szentesi gyár.","shortLead":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi...","id":"20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f862f91-3bfd-421d-b824-5ab1206cacbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","timestamp":"2018. május. 11. 12:18","title":"Csányi Sándor viheti a szentesi baromfifeldolgozót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","shortLead":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","id":"20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262f7af-d0b0-4a0b-978a-5d2d7602a901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","timestamp":"2018. május. 11. 09:25","title":"Néha létezik a repülő autó, csak ezt most pont senki nem akarta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]