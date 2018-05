Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66be8e7-d590-4a03-aea6-ce18b3180f8a","c_author":"","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek Szudánban egy 19 éves nőt, aki agyonszúrta a férjként rákényszerített férfit. Korábban a férj úgy erőszakolta meg feleségét, hogy a nőt rokonai fogták le. ","shortLead":"Halálra ítéltek Szudánban egy 19 éves nőt, aki agyonszúrta a férjként rákényszerített férfit. Korábban a férj...","id":"20180511_Halalos_itelet_az_eroszakolo_ferjet_agyonszuro_nonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66be8e7-d590-4a03-aea6-ce18b3180f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83fd220-8c6d-49c4-a927-7f4d24f98edf","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Halalos_itelet_az_eroszakolo_ferjet_agyonszuro_nonek","timestamp":"2018. május. 11. 11:55","title":"Halálra ítélték az erőszakoló férjét agyonszúró szudáni nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ártalmatlannak tűnik, de valójában komoly gondot képes okozni két angol nyelvű üzenet, amely a WhatsApp hálózatán kezdett terjedni több országban is.","shortLead":"Ártalmatlannak tűnik, de valójában komoly gondot képes okozni két angol nyelvű üzenet, amely a WhatsApp hálózatán...","id":"20180512_whatsapp_uzenet_tulterheles_android_ios_hiba_fagyas_rendszer_osszeomlas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d2d91-99e3-4afb-b487-4fde8037a2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_whatsapp_uzenet_tulterheles_android_ios_hiba_fagyas_rendszer_osszeomlas","timestamp":"2018. május. 12. 12:03","title":"Vigyázzon: veszélyes üzenet terjed a WhatsAppon, lefagyhat tőle a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"20. századi jelenség a házasságra mint az igaz szerelem megpecsételésére gondolni, noha évszázadokon keresztül elsősorban gazdasági intézményként működött. Felkészülünk-e ma a házasság gazdasági aspektusaira is, vagy akkor eszmélünk, amikor a bíróságon már a vagyonmegosztás háborúját vívjuk?





","shortLead":"20. századi jelenség a házasságra mint az igaz szerelem megpecsételésére gondolni, noha évszázadokon keresztül...","id":"hvgextrano_20180511_Anagyhzassgsvlsbiznisz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92904b62-f8b1-479d-91fb-f0165762991b","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180511_Anagyhzassgsvlsbiznisz","timestamp":"2018. május. 11. 12:42","title":"A nagy házasság- és válásbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és elhárítás, katonai hírszerzés – által készített jelentés nyilvánosságra hozatalát. ","shortLead":"A francia parlament nemzetbiztonsági bizottsága elrendelte negyven, a francia titkosszolgálatok – polgári hírszerzés és...","id":"20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d216c-459e-41cd-8769-24f5d329e5f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Tirkosszolgalati_presben_a_parizsi_verengzest_elrendelo_terroristakkal_seftelo_francia_oriasceg","timestamp":"2018. május. 11. 10:19","title":"Feloldott titkosítás: kutyaszorítóban az Iszlám Állammal seftelő francia óriáscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","shortLead":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","id":"20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1bf0e-f8c0-403a-9af2-20872571a55f","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","timestamp":"2018. május. 11. 12:58","title":"Kipróbálná magát a németérettségin? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","shortLead":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","id":"20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d425c6-6aa8-46a5-996b-c953153917d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","timestamp":"2018. május. 11. 12:40","title":"Schmidt Mária: \"Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]