[{"available":true,"c_guid":"8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","shortLead":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","id":"20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffdfe69-6d6f-4694-b880-ee13fed44a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. május. 12. 15:25","title":"Michelisz Norbert ütközött a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés kihívás maradt számára itthon. Mert nagyot álmodni és megcélozta Európát. Orbán szeret a zavarosban halászni és Európában most zavarodottság uralkodik, így lehet keresnivalója. Nem véletlenül cserélte az illiberalizmust kereszténydemokráciára. A hvg.hu közéleti podcastjában arról beszélgettünk, meddig juthat.","shortLead":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés...","id":"20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7606d-bdca-459b-8e6c-91c36f050ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","timestamp":"2018. május. 12. 12:30","title":"Fülke: Orbán már Európát akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre szerződést kötött vele. Ennek ellenére a szombat délutáni Szeged-Veszprém bajnoki döntőn a keretbe sem nevezte Juan Carlos Pastor vezetőedző, a klubvezetők pedig nem búcsúztatták el a kezdés előtt.\r

","shortLead":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre...","id":"20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cb8dc-2d92-4d85-a34d-510fcc50edb7","keywords":null,"link":"/sport/20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","timestamp":"2018. május. 13. 09:27","title":"\"Mintha börtönből szabadulnék\" – Zubai tíz év után hagyja ott a Szegedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol 26 állami vállalat mutatkozik be, és 2200 betölthető állásra várják a jelentkezőket - közölték a szervezők.","shortLead":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban...","id":"20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f235b-18f4-4b7c-a5c4-d26e9d5a88f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","timestamp":"2018. május. 13. 08:35","title":"Állásbörzén próbál munkaerőt vadászni az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","shortLead":"Vagyonrekordot döntöttek a brit gazdagok leggazdagabbjai az elmúlt évben.\r

","id":"20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa1a3e4-a290-47c3-8ea9-16d9d4f4f224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d62cea-8e0f-4e6c-aec6-6f31d8c68096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_brit_szupergazdagok_the_sunday_times","timestamp":"2018. május. 13. 11:05","title":"A királynő a kanyarban sincs az igazi brit szupergazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható felhőszakadások, intenzív záporok, zivatarok miatt.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható...","id":"20180512_Jonnek_a_zivatarok_tobb_megyere_veszelyjelzest_adott_ki_az_OMSZ","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd3871c-7ee5-4eae-be66-353f719eb89d","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jonnek_a_zivatarok_tobb_megyere_veszelyjelzest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2018. május. 12. 10:30","title":"Jönnek a zivatarok, több megyére veszélyjelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják egy iPhone zárolását.","shortLead":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják...","id":"20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c9e7-f51c-40d9-9069-8c5895b3441a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","timestamp":"2018. május. 11. 19:00","title":"Pofon a rendőrségnek: az új szoftverrel még nehezebb lesz kikódolni az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]