[{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","shortLead":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","id":"20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644e8a5-3698-4546-a2bc-e1d872d0c356","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","timestamp":"2018. május. 12. 17:25","title":"Vigyázzon vásárlásnál! Valaki szennyezi az UHT tejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján jön be oktatni. ","shortLead":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján...","id":"20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb42f3-fbaa-4674-9bfe-5a40fa7cbf89","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","timestamp":"2018. május. 13. 16:48","title":"Gyerekével a karján tartotta meg az előadását a fizikaprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f21f34-792c-4a47-a217-a81867078ede","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kezdeményező magánszemély a Kúriához fellebbezhet, ha akar.","shortLead":"A kezdeményező magánszemély a Kúriához fellebbezhet, ha akar.","id":"20180511_Az_NVB_nem_engedi_hogy_nepszavazas_legyen_a_hazi_feladatokrol_es_a_tornaorakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f21f34-792c-4a47-a217-a81867078ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bc5a2e-f5db-4a22-8ca8-3b8cd343166d","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Az_NVB_nem_engedi_hogy_nepszavazas_legyen_a_hazi_feladatokrol_es_a_tornaorakrol","timestamp":"2018. május. 11. 19:43","title":"Az NVB nem engedi, hogy népszavazás legyen a házi feladatokról és a tornaórákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és korrekt kis ugratókkal teletűzdelt úttalan utakon. Már-már földöntúli élményben volt részünk egy elképesztő versenyautóban. ","shortLead":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és...","id":"20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db255c30-4703-414b-b124-b813f0ad64e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","timestamp":"2018. május. 13. 17:30","title":"Nem autópályán, terepen repesztettünk 160-nal – egy magyar Opellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]