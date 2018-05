Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","shortLead":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","id":"20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47603725-14e8-45d9-94b9-3736eb3a938d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","timestamp":"2018. május. 12. 07:57","title":"Törökország nem hagyja, hogy Trump diktáljon Irán ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce098f48-8331-4108-98ed-52f2e6855f4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs több kiszökés a szerelmi területről, és idegeneket sem engednek be oda, de ha kell, méret szerint szelektálnak. ","shortLead":"Nincs több kiszökés a szerelmi területről, és idegeneket sem engednek be oda, de ha kell, méret szerint szelektálnak. ","id":"20180511_felavattak_a_halracsot_amellyel_vegre_csucsra_jarathatjak_az_ivast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce098f48-8331-4108-98ed-52f2e6855f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbc47ac-e8b3-4282-96dd-8eb7de1c7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_felavattak_a_halracsot_amellyel_vegre_csucsra_jarathatjak_az_ivast","timestamp":"2018. május. 11. 16:28","title":"Felavatták a halrácsot, amellyel végre csúcsra járathatják az ívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca2030d-87ea-4398-b6fb-acce637fde7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Másfél évvel Fenyő János kivégzése előtt okafogyottá vált az üzleti vitájuk, így nem is lehetett indítéka a médiatulajdonos megölésére – a HVG birtokában lévő dokumentumok alapján erre alapozza védekezését a felbujtással gyanúsított Gyárfás Tamás, akinek újabb gyanúsítotti kihallgatását csütörtökön tartották.","shortLead":"Másfél évvel Fenyő János kivégzése előtt okafogyottá vált az üzleti vitájuk, így nem is lehetett indítéka...","id":"201819__gyarfas_tamas__terhelo_vallomasok__evtizedes_ismertsegek__kisert_amult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca2030d-87ea-4398-b6fb-acce637fde7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7c286e-fb7c-4d66-b5be-72a6078ef66a","keywords":null,"link":"/itthon/201819__gyarfas_tamas__terhelo_vallomasok__evtizedes_ismertsegek__kisert_amult","timestamp":"2018. május. 12. 07:00","title":"\"Minek barátkozik a legmagasabb körökbe bejáratos Gyárfás ilyen sötét alakokkal?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor sikerült szembeállítania az integrációt és a roma identitás és kultúra ápolását.

","shortLead":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor...","id":"20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579490c-f97b-408c-892a-e22d4210e089","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","timestamp":"2018. május. 11. 17:09","title":"Integráció vs. kultúraápolás – Balog megint mondott egy érdekeset a romákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","shortLead":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","id":"20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9bb799-ec74-4f2c-937b-bc35d802ff02","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","timestamp":"2018. május. 13. 09:09","title":"Drogozás miatt tucatnyi embert vittek el a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"","category":"kultura","description":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat egyik legismertebb sztárja. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]