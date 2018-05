Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9ba88-ca81-4ee8-8cf7-5ac551ce4559","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","timestamp":"2018. május. 12. 22:10","title":"Újabb halálos késelés Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"","category":"kkv","description":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","shortLead":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","id":"20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623b9fb3-bf79-4ce0-994a-ae833d326037","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","timestamp":"2018. május. 12. 14:46","title":"Norvégiában szűkítik az Airbnb-s lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"","category":"kultura","description":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat egyik legismertebb sztárja. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","shortLead":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","id":"20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275de1d6-ceff-405d-8e3b-0fd038f2499b","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","timestamp":"2018. május. 12. 23:15","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: Ütős volt a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","shortLead":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","id":"20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68692718-8963-4207-b524-0098ff3d3e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Ma nem fog időben hazaérni a Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik.\r

","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében...","id":"20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82842c-f57a-4aff-8e92-2ecdc81a663b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","timestamp":"2018. május. 12. 19:57","title":"Megvan a győri kézisek ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]