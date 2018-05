Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől, hogy egy olyan, sűrített levegővel töltött szerkezet csukta be azokat, amilyennel mások – kissé unortodox módon – inkább versenyautókat hajtanak.","shortLead":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől...","id":"20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3435f5-3254-44f1-ad7c-5333664053f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","timestamp":"2018. május. 11. 16:10","title":"Mi a közös egy BKV-buszban és egy versenyautóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan ugyanis pontosabb ezt kérdezni, mint azt, mennyien mennének más országba. Van például olyan gimnázium, ahonnan minden harmadik végzős külföldre készül. A legtehetségesebbek és a legambiciózusabbak hagyhatják el az országot.","shortLead":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan...","id":"20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b55cb-d701-4ab1-a4a8-37da6f934c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","timestamp":"2018. május. 11. 10:35","title":"Exodus 2018: Magyarország ismét lemondott egy csomó tehetséges fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.","shortLead":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után...","id":"20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e8810-3c2b-440d-b4ec-ed4a08b0bedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","timestamp":"2018. május. 11. 12:06","title":"Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","shortLead":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","id":"20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a952c3e-aea0-48ea-af1b-535f77928fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","timestamp":"2018. május. 12. 09:20","title":"Az NGM beismerte, hogy drágultak az éttermek az áfacsökkentés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","shortLead":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","id":"20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d425c6-6aa8-46a5-996b-c953153917d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","timestamp":"2018. május. 11. 12:40","title":"Schmidt Mária: \"Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","shortLead":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","id":"20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1b01b-d7b7-4d99-a055-6ad3b3caf2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2018. május. 11. 17:31","title":"Angliában is aggasztó gyorsasággal terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső ülést.","shortLead":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső...","id":"20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f80d2-bb55-429f-842d-e0a98efdd2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","timestamp":"2018. május. 12. 09:17","title":"Majdnem félmillió autót hív vissza a Volkswagen biztonságiöv-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6233d0fa-b973-4c4c-8e0d-2f499d168721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És akkor ez is megvolt. Holnapután elfelejtjük.



","shortLead":"És akkor ez is megvolt. Holnapután elfelejtjük.



","id":"20180513_Csak_egy_vizio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6233d0fa-b973-4c4c-8e0d-2f499d168721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff5c6da-b3ec-49de-88b6-f0852ab08e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Csak_egy_vizio","timestamp":"2018. május. 13. 00:54","title":"Csak egy vízió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]