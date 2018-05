Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","shortLead":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","id":"20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54971f2d-a76c-4d46-89dc-7600351b059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","timestamp":"2018. május. 13. 08:46","title":"Nem könnyű ma Budapesten közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László, leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban kétszer is börtönbe záratott.","shortLead":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban...","id":"20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202955f-0fac-468a-ad69-0373e3e70823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","timestamp":"2018. május. 12. 15:57","title":"Előbb börtönbe zárta, majd pénzügyminisztert csinált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog lemondani a dohányzásról. ","shortLead":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog...","id":"20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71affb4e-d196-4c31-bf8c-b2926403a052","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:55","title":"A világ legrondább színével szoktatnák le az embereket a dohányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a990575-1cc5-44e1-bebb-ca81a7da4621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmet kereső gólyára csapott le egy ugyancsak éhes leopárd egy Tanzániában készített felvételen. A ragadozó csodálatosan emelkedik a magasba, a gólya viszont lenyűgöző reflexekkel menekül meg.","shortLead":"Egy élelmet kereső gólyára csapott le egy ugyancsak éhes leopárd egy Tanzániában készített felvételen. A ragadozó...","id":"20180513_Lenyugozo_jelenet_a_leopard_Michael_Jordan_modjara_probalja_bezsakolni_a_golyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a990575-1cc5-44e1-bebb-ca81a7da4621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f3d57e-cd4b-4292-8925-7364c2b51b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Lenyugozo_jelenet_a_leopard_Michael_Jordan_modjara_probalja_bezsakolni_a_golyat","timestamp":"2018. május. 13. 09:50","title":"Lenyűgöző jelenet: a leopárd Michael Jordan módjára próbálja bezsákolni a gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint a szerződéseket még az áprilisi választások előtt közzé kellett volna tenni, ám ezt valószínűleg szándékosan, elmulasztották megtenni.","shortLead":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint...","id":"20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6128fc5b-51b5-45cf-a67f-6234b611eba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","timestamp":"2018. május. 12. 20:33","title":"Simicska már nem kegyvesztett? Milliárdos állami szerződést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]