[{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox 60-as verziója egy nem várt meglepetést is hoz: aki új lapot nyit a böngészőben, szponzorált tartalmakat láthat majd rajta. Szerencsére ki lehet kapcsolni az új \"funkciót\".","shortLead":"A Firefox 60-as verziója egy nem várt meglepetést is hoz: aki új lapot nyit a böngészőben, szponzorált tartalmakat...","id":"20180514_mozilla_firefox_beepitett_hirdetes_szponzoralt_tartalom_pocket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74b9b3f-0641-415d-8e0b-d8c4a5b80d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_mozilla_firefox_beepitett_hirdetes_szponzoralt_tartalom_pocket","timestamp":"2018. május. 14. 07:02","title":"Firefoxot használ? Van egy rossz hírünk, jönnek bele a beépített reklámok – mutatjuk, hol tudja kikapcsolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","shortLead":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","id":"20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05e02ee-7bf1-47bb-ae6f-15b9decb7524","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Placido Domingóval készül meghódítani a világot egy magyar fejlesztésű tévéműsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett legyőznie a budapesti négyes döntőben. A román csapat két éve hetesekkel verte Görbicz Anitáékat, és nyert, ezért vettek most elégtételt a zöld-fehérek. ","shortLead":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett...","id":"20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa89c5e-a7b5-48df-8544-c7faef8fc356","keywords":null,"link":"/sport/20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Kiharcolták a győri kézilabdázók a BL-döntőbe jutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","shortLead":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","id":"20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24177924-8926-46cb-b0bb-08f814639a48","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","timestamp":"2018. május. 12. 11:55","title":"Meztelen férfiakkal provokálta Vlagyimir Putyint egy argentin sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje az, hogy melyikük éri el előbb az ezermilliárd dolláros piaci értéket. Az Apple közelebb van, az Amazon jól hajrázik.\r

","shortLead":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje...","id":"20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6886f78-3376-4062-8c6b-0c2eb78eb105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Az Apple vagy az Amazon lesz az első ezermilliárdos cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2","c_author":"MTI/Világgazdaság","category":"gazdasag","description":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre kevesebben bajlódnak a jegyek kinyomtatásával.","shortLead":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre...","id":"20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60553a9c-7350-48b3-8470-dfd369b9c0a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 05:54","title":"A MÁV szerint durván megugrott egy év alatt az online jegyvásárlások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és társadalmi hullámaival. A svéd íróval arról beszélgettünk, hogy annak idején miként lehetett a hallgatás a túlélés záloga, és hogy most miért van szükség ugyanehhez a kibeszélésre. ","shortLead":"Majgull Axelsson sokat segített Svédországnak, hogy szembenézzen a múlt század antiszemita és romaellenes politikai és...","id":"20180512_nem_vagyok_miriam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b796e41e-6732-483d-89f0-87a61f31225c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352598-5982-45cd-8c61-7517702e9a15","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_nem_vagyok_miriam","timestamp":"2018. május. 12. 15:00","title":"„Nagyon jók voltunk abban, hogy elfelejtsük a történelmünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]