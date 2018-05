Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezések, amelyek az adományozók segítőkészségének köszönhetően képesek működni. Ezt ismerte fel a 85 éves Erzsébet, aki szerint ahhoz, hogy adjunk, nem pénz kell, hanem jó szív. Így aztán úgy döntött, hogy a házát a Hospice Alapítványra hagyja, mert a méltó halálhoz mindenkinek joga van.","shortLead":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos...","id":"20180514_Adomanyozas_hospice","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881788a-01bf-4997-a79e-daa9f8b78e83","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Adomanyozas_hospice","timestamp":"2018. május. 14. 20:00","title":"A méltó halálnak nem kellene pénzkérdésnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","shortLead":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","id":"20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dcc1eb-7e98-470b-9153-034cd61a0f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","timestamp":"2018. május. 16. 08:03","title":"Ha ezt a figyelmeztetést dobja fel a Gmail, tovább ne kattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dc7a73-5ebc-4ef5-bb4a-8b64cbb55bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlanul bátor húzásnak tűnt pár éve, amikor a Jaguarnál eldöntötték, hogy teljesen elektromos autót akarnak piacra dobni. Mára mi sem tűnik természetesebbnek. ","shortLead":"Szokatlanul bátor húzásnak tűnt pár éve, amikor a Jaguarnál eldöntötték, hogy teljesen elektromos autót akarnak piacra...","id":"20180515_Jaguar_IPace_itthon_is_bemutatkozott_a_villanymacska","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7dc7a73-5ebc-4ef5-bb4a-8b64cbb55bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf4b2ee-f6d3-4189-9d2f-38a9989b486c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_Jaguar_IPace_itthon_is_bemutatkozott_a_villanymacska","timestamp":"2018. május. 15. 18:23","title":"Itthon is bemutatkozott a villanymacska, a 30 milliós Jaguar I-Pace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7","c_author":"","category":"kultura","description":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","shortLead":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","id":"20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e23214-5def-458e-a414-e16547f961ee","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","timestamp":"2018. május. 15. 16:21","title":"The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix – erős program a Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bamboleo, bambolea!","shortLead":"Bamboleo, bambolea!","id":"20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cd055c-90c8-4a6e-9559-2b05da19db80","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Budapestre jön a Gipsy Kings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]