Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969ef2a2-5b34-4168-9058-6a94b4768751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd9f2b-ddea-483d-b842-b00635225ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Koszonokampanykorutra_indult_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 15. 16:15","title":"Köszönőkampány-körútra indult Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új funkció emellett vészcsengőként is működik majd, ha azt gyanítjuk, valami nagy baj készül a másiknál. ","shortLead":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új...","id":"20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac56dd4a-60f6-49d1-9789-120758389cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","timestamp":"2018. május. 16. 07:02","title":"Vészcsengőt tesz a Facebook a Messengerbe: blokkolhatja vele a kellemetlen alakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét nemzedéken át öröklődött.","shortLead":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét...","id":"20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc676d48-d494-494d-bb85-97dd04ddfcd1","keywords":null,"link":"/elet/20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","timestamp":"2018. május. 15. 21:52","title":"Mesés gyémántért adott valaki 5,6 millió eurót egy genfi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35335ba2-7689-4816-b722-cb5e53a48bda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felvásárlás már április elején megtörtént, ám csak keddi ülésén vette tudomásul a Médiatanács.","shortLead":"A felvásárlás már április elején megtörtént, ám csak keddi ülésén vette tudomásul a Médiatanács.","id":"20180515_andy_vajna_megvette_30_radiojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35335ba2-7689-4816-b722-cb5e53a48bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168f5b19-3cd1-4090-9db8-fb9c67d8c75a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_andy_vajna_megvette_30_radiojat","timestamp":"2018. május. 15. 14:32","title":"Andy Vajna megvette 30. rádióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és figyeli majd az eseményeket.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 9 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon készül a szombati esküvőre, és...","id":"20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce5bc3-f09e-4f08-bb46-726c7d97f64f","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_a_britek_ketharmadat_hidegen_hagyja_a_szombati_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 15. 18:34","title":"A britek kétharmadát hidegen hagyja a szombati hercegi esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sisakot nem viseltek, és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak nyilatkozó egyik munkás párja azt mondta, órákkal a tragédia után sem szólt neki senki, a szomszédtól tudta meg, hogy kedvese életét vesztette.","shortLead":"Sisakot nem viseltek, és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak...","id":"20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9309e2cc-24ed-45b5-866e-8ff3b647fe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","timestamp":"2018. május. 16. 06:44","title":"Videón viccelődtek, mielőtt a mélybe zuhantak az ELTE kollégiumánál szörnyethalt munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b04d4b-3630-4b8d-b72d-30c26b677668","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"A Willow inspirálta Ron Howardot a Han Solo-előzményfilm forgatása közben.","shortLead":"A Willow inspirálta Ron Howardot a Han Solo-előzményfilm forgatása közben.","id":"20180515_Folytatast_igernek_a_Willowhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b04d4b-3630-4b8d-b72d-30c26b677668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9230a-43dc-4854-ab42-aba9efff1039","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Folytatast_igernek_a_Willowhoz","timestamp":"2018. május. 15. 12:04","title":"Folytatás készülhet a kultikus fantasyhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]