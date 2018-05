Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet adhat a mentális betegségekkel szemben. Velkey György kórházszövetségi elnök pedig a gyerekbarát kórházakat dicsérte – igaz, ezekből elkelne több is. Skrabski Fruzsina szerint pedig a közösség segít, hogy a házastársak ne váljanak el.\r

\r

","shortLead":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet...","id":"20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dadb34-e131-475e-8a8b-402a581988c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","timestamp":"2018. május. 15. 14:08","title":"A Tízparancsolat után a család a másik csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Soulseek 1999-ben indult, és még a vészterhes időkben – amikor bezárták a Napstert és a társait – is talpon tudott maradni. És még most is működik.","shortLead":"A Soulseek 1999-ben indult, és még a vészterhes időkben – amikor bezárták a Napstert és a társait – is talpon tudott...","id":"20180516_soulseek_zenemegosztas_zeneletoltes_fajlcserelo_program","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9966e9-6c4b-4371-92e9-2fd530b94494","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_soulseek_zenemegosztas_zeneletoltes_fajlcserelo_program","timestamp":"2018. május. 16. 11:03","title":"Ez ám a torrent: egy 17 éves fiú csinált egy programot, ami már 19 éve működik, és mindent túlél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak, hetente ötven kilogramm kecskesajtot kell szállítaniuk majd.","shortLead":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak...","id":"20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f578e-24c4-4ec0-b17a-2a0b9654e9f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","timestamp":"2018. május. 15. 14:23","title":"Példaértékű siker, jó üzletet kötött a közmunkások tejüzeme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. ","shortLead":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus...","id":"20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e05f6ca-0915-4eb9-8e1f-71811d2ddcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","timestamp":"2018. május. 17. 08:03","title":"Szó szerint ketté fog törni Afrika, ez most már egyre biztosabb – talán jó hír, hogy azért még nem holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta a körmét.","shortLead":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta...","id":"20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367aa219-1a7a-48b5-82d7-5b6dad691ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","timestamp":"2018. május. 16. 14:35","title":"Megszólalt a szurikátát földhöz vágó gyerek apja, árnyalta a történetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","shortLead":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","id":"20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f344b-0796-4996-a34b-2a6d464a97d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Fiatalok, szelfiimádók: készített nektek egy telefont az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják, hogy mi mindenből képesek távirányítós repülőt fabrikálni. A legutolsó videójukon egyenesen egy IKEA-széket építenek át repülővé, teljes és látványos sikerrel.

","shortLead":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják...","id":"20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1589e4b-bf72-4d9c-9e44-17a60138c48d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Videó: Óriási buli egy IKEA-székből távirányítású repülőt csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]