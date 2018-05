Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit egy utcában.","shortLead":"Egy csapat ír bűnöző forgatta fel a minap alaposan Dublin életét. A bandatagok fényes nappal rendeztek roncsderbit...","id":"20180516_autos_video_dublin_bunozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffe1ac-7935-4732-bab2-045437db0a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c92eb-a137-49fd-92fe-8bfe2e1e467f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_autos_video_dublin_bunozok","timestamp":"2018. május. 17. 04:01","title":"Roncsderbi lopott autókkal, nyílt utcákon? Szokatlanul gyászolta vezérét egy csapat bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem döntött, tagja marad-e a pártnak, majd kedden közli, hogyan tovább.","shortLead":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem...","id":"20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f95c-1750-4474-88c5-d4a0cc4f5008","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Toroczkai: A parlamenti bejutásért fog küzdeni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","shortLead":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","id":"20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c178e18-5383-4f02-96e0-40984f322dae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Újabb ügyben citálja Magyarországot bíróság elé az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4781bc63-dc46-444e-8e99-f0c7a8050926","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A városatyák szerint a turizmus pozitív hozadékait, úgy mint a foglalkoztatottság és a város bevételeinek növekedése, egyre inkább beárnyékolják az olyan negatívumok, mint a rengeteg szemét és a zaj.","shortLead":"A városatyák szerint a turizmus pozitív hozadékait, úgy mint a foglalkoztatottság és a város bevételeinek növekedése...","id":"20180517_Eleguk_van_az_amszterdamiaknak_a_turistakbol_megzabolaznak_a_turizmust","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4781bc63-dc46-444e-8e99-f0c7a8050926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab63999-9aef-487d-8042-08744fff3ac8","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Eleguk_van_az_amszterdamiaknak_a_turistakbol_megzabolaznak_a_turizmust","timestamp":"2018. május. 17. 21:14","title":"Elegük van az amszterdamiaknak a turistákból, megzaboláznák a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett mellett a férfi társelnöki posztra is csak egy jelölt van az LMP-nél, a leköszönő Hadházy Ákost a baranyai erős ember, Keresztes László Lóránt válthatja.","shortLead":"Szél Bernadett mellett a férfi társelnöki posztra is csak egy jelölt van az LMP-nél, a leköszönő Hadházy Ákost...","id":"20180518_Egyszerre_kimert_es_radikalis_LMPt_iger_a_leendo_tarselnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd1272-2186-4643-8797-346f2f9f1b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Egyszerre_kimert_es_radikalis_LMPt_iger_a_leendo_tarselnok","timestamp":"2018. május. 18. 09:57","title":"Egyszerre kimért és radikális LMP-t ígér a leendő társelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","shortLead":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","id":"20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef6d25f-e53a-423e-831d-a90813e2a23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. május. 16. 16:30","title":"Már az okostelefon-használók körében is megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","shortLead":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","id":"20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08fcda-02ec-48ab-af83-a310a6c416a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","timestamp":"2018. május. 17. 16:26","title":"Bödőcs gyermekétkeztetésre ajánlotta fel a nyert egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer...","id":"20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965089c-9d35-405a-804f-d37a74c28cdd","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2018. május. 17. 15:04","title":"Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]