Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza gondolkodás, élménykeresés. A kreatív működést az olyan kultúra segítheti, amely értékként kezeli az össze nem illést. ","shortLead":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza...","id":"20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adb9406-321c-4b1f-ab80-aa3c5cf17d2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","timestamp":"2018. május. 17. 10:00","title":"Gondolkodó sapkák: kreatív gyerekek és beilleszkedési zavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország alaptörvényére. A kormányfő beszédet mondott, az ellenzékre erre most sem reagálhatott. Pedig lett volna mire. A kormányfő programot ugyan nem hirdetett, de miniszterei bemutatásánál mondott néhány figyelemfelkeltőt. ","shortLead":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország...","id":"20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41130063-e84e-477a-ae34-a9d2231b4f48","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","timestamp":"2018. május. 18. 11:09","title":"Orbán csapatot hirdetett, Rogán feladata a demokrácia védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","shortLead":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","id":"20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd266a29-ea01-4667-80cd-f8461e0ecccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","timestamp":"2018. május. 18. 14:08","title":"Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a PSA által nemrégiben felvásárolt márka sportos kisautója.","shortLead":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a PSA által nemrégiben felvásárolt márka sportos kisautója.","id":"20180518_opel_corsa_gsi_opc_suzuki_swift_sport_kisauto_insignia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c2fb7-bbdb-4769-be28-bda4a4d99dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_opel_corsa_gsi_opc_suzuki_swift_sport_kisauto_insignia","timestamp":"2018. május. 18. 09:31","title":"Kis méregzsák: itt az új Opel Corsa GSi, a Suzuki Swift Sport ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros betegség megjelent egy milliós városban, Mbandakában is. Miközben a szakértők szerint a városi megjelenés miatt súlyos egészségügyi válsághelyzet alakult ki, a tudósok az állítják, az ebola és a többi súlyos fertőző betegség ott jelenik meg, ahol korábban nagyarányú erdőirtást végeztek.","shortLead":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros...","id":"20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c96c0b-28f2-472c-8b6b-6dffc982c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","timestamp":"2018. május. 17. 14:28","title":"Az erdőirtás hozza ránk az ebolát és a többi szörnyű betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia, kérje-e, hogy újból kiszámítsák időskori járandóságát. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia...","id":"20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f49d8c-1c1a-4a08-87d9-4aed1b26ebd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","timestamp":"2018. május. 17. 09:24","title":"Így számoltathatja újra a rokkantnyugdíjas a járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]