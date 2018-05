Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros betegség megjelent egy milliós városban, Mbandakában is. Miközben a szakértők szerint a városi megjelenés miatt súlyos egészségügyi válsághelyzet alakult ki, a tudósok az állítják, az ebola és a többi súlyos fertőző betegség ott jelenik meg, ahol korábban nagyarányú erdőirtást végeztek.","shortLead":"Új szintre emelkedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebolajárvány, a belső és külső vérzést okozó kóros...","id":"20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ac5cb-5c9a-4e6c-bfc6-1156c2a80981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c96c0b-28f2-472c-8b6b-6dffc982c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Az_erdoirtas_hozza_rank_az_ebolat_es_a_tobbi_szornyu_betegseget","timestamp":"2018. május. 17. 14:28","title":"Az erdőirtás hozza ránk az ebolát és a többi szörnyű betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják.","shortLead":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek...","id":"20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a29d-45f4-4bb4-8c04-45ec1ae578b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. május. 17. 06:56","title":"Már diákmunkásból sincs elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","shortLead":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","id":"20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec11a-8e6b-40b5-9df8-3a605ffe12e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","timestamp":"2018. május. 18. 09:42","title":"Lett egy Fővárosi Államtitkárság, csak még nem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","shortLead":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","id":"20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8258713-81fc-42a1-9bbc-ec7155f55324","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","timestamp":"2018. május. 18. 19:10","title":"A fideszes borász lehet Jordánia új nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f823b3f0-e35e-4675-81c6-f1fc64319081","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet aggódik a több ezer embert érintő leépítések miatt. ","shortLead":"A szakszervezet aggódik a több ezer embert érintő leépítések miatt. ","id":"20180517_Mar_gyarakat_koltoztetnek_el_multik_Magyarorszagrol_mert_nincs_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f823b3f0-e35e-4675-81c6-f1fc64319081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e943a-6c87-4f34-bad4-c141aca315f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Mar_gyarakat_koltoztetnek_el_multik_Magyarorszagrol_mert_nincs_ember","timestamp":"2018. május. 17. 14:29","title":"Már gyárakat költöztetnek el multik Magyarországról, mert nincs ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","shortLead":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","id":"20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5da447-da28-4480-abf6-59af291a31f1","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","timestamp":"2018. május. 18. 10:55","title":"Cristiano Ronaldo elismerte, hogy adót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","shortLead":"Ezúttal szó sincs eldobott migránsszendvicsről, a Nébih egy Kárpátaljáról átvándorolt, fertőzött vaddisznóra gyanakszik.","id":"20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afb4693-d975-40b8-8c0a-c8d91b3a90d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Mar_Szabolcs_megyeben_is_regisztraltak_az_afrikai_sertespestist","timestamp":"2018. május. 17. 12:13","title":"Heves megye után Szabolcsban is regisztrálták az afrikai sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]