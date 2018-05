Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","shortLead":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","id":"20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea1168-9adb-4c2a-ba61-896fbb5a1a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","timestamp":"2018. május. 18. 17:40","title":"Itt egy új Dacia Duster, ami csak a sógoroknak van, pedig nálunk is elkapkodnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén. ","shortLead":"A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes...","id":"20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913fa04-b40f-4a36-8a16-723cae00ac30","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Cannes_megkapta_a_kritikusok_nagydijat_a_magyar_film","timestamp":"2018. május. 19. 16:32","title":"Cannes: megkapta a kritikusok nagydíját a magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek folyósítását, mert szabálytalanságokat tárt fel a közpénzfelhasználásban, de azóta a teleülés eleget tett közreműködési kötelezettségének.","shortLead":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek...","id":"20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c591c-d83f-4350-999a-0e5f0dd2c40e","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","timestamp":"2018. május. 18. 08:52","title":"Ismét kaphat állami pénzt a község, ahol korábban ordas szabálytalanságot tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett a legjobb. Ma Magyarországon átlagosan kétszáz férfi targoncavezetőre esik öt női. Ez volt az arány az idei versenyen is, amit a hvg.hu is megnézett. ","shortLead":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett...","id":"20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9daf416-5532-4162-b8bb-5c46e5edad54","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","timestamp":"2018. május. 18. 14:00","title":"„Nem baj, úgyis nő?”: férfiakat is kenterbe ver az ország legjobb női targoncása, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán a különféle nőügyeket – már ha egyáltalán volt sejtésünk arról, mik is ezek pontosan.



","shortLead":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán...","id":"hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb695-b3d8-4ceb-8e40-9b377f49da27","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","timestamp":"2018. május. 18. 09:13","title":"Kiszolgáltatottság, bizonytalanság, túlterheltség, prés: a legégetőbb nőügyek, amelyekkel tényleg foglalkozni kellene, állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","shortLead":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","id":"20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021c540-cbcc-421e-a75f-5382070868ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","timestamp":"2018. május. 18. 14:10","title":"Újabb olasz próbálkozás: most nem ingyenházat, hanem pénzt adnának annak, aki az elnéptelenedő kisvárosba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]