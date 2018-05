Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült egy nemzetközi felmérés a világ tíz országában 5000, minimum egymillió dolláros vagyonnal rendelkező személyről.","shortLead":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült...","id":"20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2215b301-f8f4-49ae-90eb-4b89cdd01142","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"A pénz a hosszú élet titka? A svájci milliomosok száz évig élhetnek, élnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére nyílik kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban szombaton.","shortLead":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére...","id":"20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74267675-d784-4046-9ba5-9a0e41632b0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","timestamp":"2018. május. 19. 18:00","title":"A 60 éve született Bubik István tiszteletére nyílik kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa74020-5f40-4d48-b615-b87d92fc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban igen népszerű közösségi navigációs alkalmazás már iPhone-ról is tükrözhető a műszerfali kijelzőre.","shortLead":"A hazánkban igen népszerű közösségi navigációs alkalmazás már iPhone-ról is tükrözhető a műszerfali kijelzőre.","id":"20180518_ford_sync_3_navigacio_alkalmazas_waze_android_auto_apple_carplay_iphone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa74020-5f40-4d48-b615-b87d92fc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22f43d8-3026-4e06-a50e-440ff6011945","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_ford_sync_3_navigacio_alkalmazas_waze_android_auto_apple_carplay_iphone","timestamp":"2018. május. 18. 10:22","title":"Jó hír a Waze-t használóknak: a Ford kijátszotta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb5cab6-6223-4e69-b25c-6d5f171b7f66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik szóváltás miatt történt a gyilkosság egy amerikai középiskolánál. ","shortLead":"Úgy tűnik szóváltás miatt történt a gyilkosság egy amerikai középiskolánál. ","id":"20180519_halalos_lovoldozes_iskola_usa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb5cab6-6223-4e69-b25c-6d5f171b7f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de43817-b607-4eb2-bbc2-7aa8f5b3df02","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_halalos_lovoldozes_iskola_usa","timestamp":"2018. május. 19. 08:33","title":"Pénteken 10 ember halt meg, most megint halálos lövöldözés volt egy amerikai iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23 éves férfit.","shortLead":"A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23...","id":"20180519_Elkaptak_a_nyilt_utcan_gyilkolo_domahazai_ferfit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856155df-e5db-43b3-91df-251f63a48c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Elkaptak_a_nyilt_utcan_gyilkolo_domahazai_ferfit","timestamp":"2018. május. 19. 18:12","title":"Elkapták a nyílt utcán gyilkoló domaházai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","shortLead":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","id":"20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a84a2-c2a9-49be-a746-6a323d552f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","timestamp":"2018. május. 19. 15:43","title":"Bors: Egy 15 éves fiú ölhette meg a sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]