[{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges visszaélések miatt tett feljelentést, melyet az ügyészség megalapozottnak talált.","shortLead":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges...","id":"20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4604b781-a75a-4a81-af10-7104b10a8a8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","timestamp":"2018. május. 18. 10:32","title":"Már az ügyészség is nyomoz a botrányos földosztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Túl vagyunk a miniszteri meghallgatásokon, már esküt is tett Orbán Viktor negyedik kormánya. Vannak új nevek és örök kormánytagok is. A célok is változtak. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Túl vagyunk a miniszteri meghallgatásokon, már esküt is tett Orbán Viktor negyedik kormánya. Vannak új nevek és örök...","id":"20180519_Fulke_A_kormanyzasban_nincs_szabaly_csak_Orban_szava_dont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be681370-f6d0-4d0b-9403-f1de725c1c42","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fulke_A_kormanyzasban_nincs_szabaly_csak_Orban_szava_dont","timestamp":"2018. május. 19. 15:00","title":"Fülke: A kormányzásban nincs szabály, csak Orbán szava dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is cserélni kell.","shortLead":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is...","id":"20180518_900_millio_ybl_vizhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdef75fb-b596-4722-b9a3-ae6b0367870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_900_millio_ybl_vizhaz","timestamp":"2018. május. 18. 21:40","title":"\"Kicsit\", úgy 300 millióval megdrágult a jegybanki alapítványok új épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető nejlonzacskós képéhez.","shortLead":"Egy pozsonyi fotós-grafikus szerint a magazin az ő ötletét használta fel az óceánban úszó, jéghegyre emlékeztető...","id":"20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7082133-9aeb-4f4d-8025-e3c19f6e3eab","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_plagiumgyanu_natgeo_cimlap","timestamp":"2018. május. 18. 18:33","title":"Plagizálással vádolják ünnepelt címlapja miatt a NatGeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]