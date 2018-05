Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban rendezett profi versenyen.","shortLead":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban...","id":"20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d6bdf6-c9b5-41c6-bc5d-318a3401b075","keywords":null,"link":"/sport/20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","timestamp":"2018. május. 17. 09:11","title":"5 másodpercet vert saját világrekordjára Hosszú Katinka riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent kell mondania, ha nem tetszik neki. Márki-Zaynak azért sincs könnyű dolga, mert hivatalba lépése után a szakemberek negyede otthagyta a hivatalt, az önkormányzatban többségben lévő Fidesz pedig gyakran igyekszik őt elgáncsolni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b4ac6c-3198-424f-aa21-c86234869120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"Márki-Zay Péter és a Fidesz újabb frontokat nyit a kampányüzemmódban ragadt Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e54e5dd-a06f-4b97-bd9e-624000566d86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balogh János rendőr-vezérőrnagy válthatja Papp Károlyt a poszton – derül ki a parlament honlapján pénteken közzétett bizottsági meghívóból.","shortLead":"Balogh János rendőr-vezérőrnagy válthatja Papp Károlyt a poszton – derül ki a parlament honlapján pénteken közzétett...","id":"20180518_lecserelik_az_orszagos_rendorfokapitanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e54e5dd-a06f-4b97-bd9e-624000566d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799a2e3-3a0b-4b26-b6f4-d55f6c7e12c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_lecserelik_az_orszagos_rendorfokapitanyt","timestamp":"2018. május. 18. 15:41","title":"Lecserélik az országos rendőrfőkapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia állambeli gyermekkori házára.","shortLead":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia...","id":"20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe8c2f1-fef9-4291-a4a0-d89c4888e69a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","timestamp":"2018. május. 18. 12:41","title":"Előkerült Tom Wolfe levele, melyben az otthonáról vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán a különféle nőügyeket – már ha egyáltalán volt sejtésünk arról, mik is ezek pontosan.



","shortLead":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán...","id":"hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb695-b3d8-4ceb-8e40-9b377f49da27","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","timestamp":"2018. május. 18. 09:13","title":"Kiszolgáltatottság, bizonytalanság, túlterheltség, prés: a legégetőbb nőügyek, amelyekkel tényleg foglalkozni kellene, állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pünkösdhétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul az éjszakákat, nem a miniszteri helyekkel foglalkoztunk, hanem Itália jövőjével – tudatta a világgal Matteo Salvini, az Északi Liga főnöke. De a matekkal, jobban mondva a pénzzel, van egy kis gond.","shortLead":"Pünkösdhétfőn benyújtjuk a közös kormányprogramot Mattarella köztársasági elnöknek. Nem töltöttük hiába álmatlanul...","id":"20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d3d4c-02f8-43c2-b66f-24f7dc617afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Olasz_matek_hogy_jon_ki_az_hogy_valaki_akkor_mehet_nyugdijba_ha_eleri_a_szaz_evet","timestamp":"2018. május. 18. 13:21","title":"Olasz matek: hogy jön ki az, hogy valaki akkor mehet nyugdíjba, ha eléri a száz évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","id":"20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8c7ef-aef4-4d9a-9ac7-d53d166c4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: egész pályás letámadásra készül a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer...","id":"20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965089c-9d35-405a-804f-d37a74c28cdd","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2018. május. 17. 15:04","title":"Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]