[{"available":true,"c_guid":"6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","shortLead":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","id":"20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce00c06-8e4c-4b7f-92bd-b5268249ac05","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","timestamp":"2018. május. 19. 08:31","title":"60 millióba került Fodor, de mennyit is hozott? - így igazán izgalmasak ezek válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","id":"20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a25f8d1-1621-4e4b-8928-ebdc141d8dcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"Videó: így fest most a 40 milliárdos magyar tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy valószínűség szerint a felesége. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Dél-Korea parti őrsége lecsapott a bárkára. A benne ülőket elfogta és biztos helyre kísérte.","shortLead":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy...","id":"20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d14e89a-76a7-4ed6-b1a4-744b5a52dbaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Eszak_es_Del_az_ornagy_elvtars_kihajozott_a_kommunista_paradicsombol","timestamp":"2018. május. 19. 11:13","title":"Észak és Dél: az őrnagy elvtárs kihajózott a kommunista paradicsomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És a volánnál egy magyar versenyző ült. ","shortLead":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És...","id":"20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38186a1f-35c7-4768-8226-61d034350a59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","timestamp":"2018. május. 20. 09:26","title":"A nap videója: a magyar F1-pilóta hatalmas örömöt okozott vak utasának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","shortLead":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","id":"20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aa1058-3aca-49a8-a536-c5c46a289f18","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 19. 21:40","title":"Egyre közelebb a bajnoki címhez a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé melegszik a levegő, többfelé 25 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé...","id":"20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def3607e-c0d9-483c-87d7-00df77dfa82e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","timestamp":"2018. május. 20. 13:42","title":"Jövő héten ilyen is, meg olyan is lesz az időjárás, de melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért is szoríthatott a Maty-ér közönsége.","shortLead":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért...","id":"20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bc16f-79b5-4b06-9a74-6b1f834dad85","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","timestamp":"2018. május. 19. 15:08","title":"Hat érmet lapátoltak össze a magyarok a kajak-kenu világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela Merkel és Vlagyimir Putyin. A találkozó aligha lehetett túl jó hangulatú, a német kancellár ugyanis bírálta az orosz elnököt: a berlini vendég szerint nem érvényesül Oroszországban a sajtó- ás kulturális szabadság, s Moszkva még mindig beleavatkozik a kelet-ukrajnai válságba. Ukrajna ügyében azért sikerült némi előrelépést elérni.","shortLead":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela...","id":"20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493582a3-1bda-4c2e-92b7-fdae2a2af6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 18. 16:59","title":"Nem volt túl baráti Merkel és Putyin találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]