[{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Született tehetség.



","shortLead":"Született tehetség.



","id":"20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c9cc21-ffa7-4fd4-821f-aac054309571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc7fe2a-0d82-46eb-8694-89742b9507bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Charlotte_hercegno_tokelyre_fejlesztette_a_kiralyi_integetest","timestamp":"2018. május. 20. 10:21","title":"Charlotte hercegnő tökélyre fejlesztette a királyi integetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen korábbi vezetője sem.","shortLead":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen...","id":"20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd08abf-45c1-49ab-9b59-e6342bf132f2","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","timestamp":"2018. május. 21. 11:50","title":"Egyetlen pápa sem volt még ennyire megengedő egy meleggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","shortLead":"Nem rakják be a kormányalakítást a közlönybe.","id":"20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32b3e0-c3d0-4d5f-a5c1-fccc388548b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Tovabb_akadalyozza_a_spanyol_kormany_a_katalan_fuggetlenseget","timestamp":"2018. május. 20. 15:28","title":"Tovább akadályozza a spanyol kormány a katalán függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","shortLead":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","id":"20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac360b4b-ac19-4f92-b709-41c06a839b22","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","timestamp":"2018. május. 20. 17:11","title":"Gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat, amelyek nem akadályozzák meg illegális - például zaklató, fenyegető, vagy terrorcselekményre buzdító - tartalmak megjelenítését felületeiken.","shortLead":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat...","id":"20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d903ab0-f05f-49b5-9550-cf2e394f5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","timestamp":"2018. május. 20. 12:39","title":"Milliárdokra büntetné a brit kormány az illegális tartalmakat közlő közösségi portálokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de a bőrredők tanulmányozása hamarosan az egészségügyben is kulcsszerephez juthat.","shortLead":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de...","id":"201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3975fc35-dcad-4ff6-bde5-2a9f15c46b79","keywords":null,"link":"/tudomany/201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","timestamp":"2018. május. 20. 20:00","title":"Tudja, hogy mit árul el önről az ujjlenyomata? Jóval többet, mint hinné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","shortLead":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","id":"20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffe5ba5-8a84-47b9-9bcf-c54ed9950550","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","timestamp":"2018. május. 21. 10:02","title":"Bíróságra mehetnek a fiatalok, akik miatt le kellett állítani a 2-es metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]