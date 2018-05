Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74e6ad-7026-4410-99cb-302eb10e9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","timestamp":"2018. május. 20. 12:00","title":"Ez történt: elárulta a Google, melyik magyar városokban frissítik a Street View képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","shortLead":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","id":"20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530b82e5-0536-49f3-b560-f4db62ba0a7f","keywords":null,"link":"/sport/20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","timestamp":"2018. május. 21. 21:59","title":"A Napoli három focistája is szívességeket tehetett a Camorrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön tárcát. Seszták a Hír TV-nek cáfolta, hogy ilyen történt volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön...","id":"20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf30af-0749-45d3-b7da-9a29eec2af1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","timestamp":"2018. május. 21. 08:48","title":"Seszták tagadja, hogy zsarolta volna Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]