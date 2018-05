Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","shortLead":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","id":"20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a155e-7b48-456e-a625-fce48b1400f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","timestamp":"2018. május. 21. 20:09","title":"Damaszkusz és környéke újra a kormány kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban sem történt vele soha. ","shortLead":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban...","id":"20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e33e37-39a3-437f-b26d-2efcc134ccf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","timestamp":"2018. május. 21. 09:10","title":"A Guardian újságírója nem vehet részt Steve Bannon budapesti előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","id":"20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6147f95-3d02-4d98-8de2-914bcbc643f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. május. 21. 09:21","title":"Kémvideón az új BMW X3 M - 475 lóerős lesz a legdurvább változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen korábbi vezetője sem.","shortLead":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen...","id":"20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd08abf-45c1-49ab-9b59-e6342bf132f2","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","timestamp":"2018. május. 21. 11:50","title":"Egyetlen pápa sem volt még ennyire megengedő egy meleggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. ","shortLead":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA...","id":"20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dbafdd-9c93-47fc-937e-ed7313939913","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","timestamp":"2018. május. 22. 10:52","title":"Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","shortLead":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","id":"20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eed23b-6f96-4f63-bb0c-0afb69d307d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","timestamp":"2018. május. 22. 11:19","title":"Filmezni kezd az Obama-házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","shortLead":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","id":"20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2310c9-89b9-4e4c-bd6d-f21afcd7511e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","timestamp":"2018. május. 21. 13:55","title":"Csoda történik: megnősül Hugh Grant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]