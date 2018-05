Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm, egészen pontosan Kathleen Kennedy kirúgta a film rendezőit, Phil Lordot és Chris Millert. Nos, az első olyan Disney-féle Csillagok háborúja-filmet, amelynek nincs lelke. Pedig nagyon bizonygatja, hogy van neki. Kritika.","shortLead":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm...","id":"20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1254b-0a18-425a-9ac1-c5453d9e85cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","timestamp":"2018. május. 22. 15:27","title":"Ez a Han Solo csak egy vállrándítást érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tettéért hat hónapot kapott.","shortLead":"Tettéért hat hónapot kapott.","id":"20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23563f1-c591-44cc-b51e-e628a852869e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","timestamp":"2018. május. 23. 16:31","title":"Itt egy újabb sofőr, akinél a saját kamerája vette, ahogy részegen vezet, amíg le nem bontja egy ház falát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d6d922-a1e0-4149-82d8-c135f4112789","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület. Mit ad isten, a győztes pont az lett, amelyik Andy Vajnával és Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba hozható a 24.hu szerint. ","shortLead":"Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület...","id":"20180523_Kormanykozeli_radio_lesz_az_egykori_Class_FM_helyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d6d922-a1e0-4149-82d8-c135f4112789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c30cf07-05c5-4688-b6fc-b2eabd7c3096","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Kormanykozeli_radio_lesz_az_egykori_Class_FM_helyen","timestamp":"2018. május. 23. 14:10","title":"Kormányközeli rádió lesz az egykori Class FM helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3135de8b-1d3c-41fd-8256-f13e15eec4a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a dél-koreai elnököt fogadta, akkor közölte, hogy később tarthatják meg a várva várt csúcsot.","shortLead":"Az amerikai elnök a dél-koreai elnököt fogadta, akkor közölte, hogy később tarthatják meg a várva várt csúcsot.","id":"20180522_csuszhat_trump_es_kim_tortenelmi_talalkozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3135de8b-1d3c-41fd-8256-f13e15eec4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145df1d6-8c3e-4a55-a249-19fdd28496e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_csuszhat_trump_es_kim_tortenelmi_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 22. 19:05","title":"Csúszhat Trump és Kim történelmi találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]