Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","shortLead":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","id":"20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa66053-b322-46e2-834e-6abee1aa6981","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","timestamp":"2018. május. 22. 10:47","title":"Nyilatkozott a New York Timesnak, öt évet kapott a tibeti boltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Nyomoznak.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről a kampányhajrában állította azt a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég...","id":"20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f0055-7aff-4c05-95b5-987d46796121","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nyomoznak_a_fideszes_kepviselo_offshore_szamlajanak_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 17:52","title":"Nyomoznak a fideszes képviselő offshore számlájának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. ","shortLead":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek...","id":"20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d751be-4b9b-4f79-8274-d6de1b15e6d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","timestamp":"2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","id":"20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571bbd3-1660-4830-8fe3-01b70ac22a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 23. 04:01","title":"Meg akart lépni a rendőrök elől, komoly balesetet okozott az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca77391-84ac-4e98-8ed7-531f802370ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Körülbelül 70 előrecsomagolt termékről távolítják el a szavatossági határidőt feltüntető címkét.","shortLead":"Körülbelül 70 előrecsomagolt termékről távolítják el a szavatossági határidőt feltüntető címkét.","id":"20180522_Meresz_huzas_igy_dontott_a_brit_Tesco_a_lejarati_datumokkal_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca77391-84ac-4e98-8ed7-531f802370ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24b964-2b94-422e-a66f-5b406493bd54","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meresz_huzas_igy_dontott_a_brit_Tesco_a_lejarati_datumokkal_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 22. 10:25","title":"Merész húzás: így döntött a brit Tesco a lejárati dátumokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]