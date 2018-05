Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési választások előtt megtartották volna az átadó ünnepséget – értesült a Magyar Narancs.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra se fejeződik be az M3-as metró felújítása, holott eredetileg már az országgyűlési...","id":"20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b8b-c407-41d3-b851-6800480f41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Tarlosra_racsukjak_az_ajtot_az_onkormanyzati_voksolasra_sem_lesz_kesz_a_metro","timestamp":"2018. május. 22. 11:57","title":"Tarlósra rácsukják az ajtót: az önkormányzati voksolásra sem lesz kész a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült ki abból az országos közvélemény-kutatásból, amelyben mintegy tucatnyi, a cseh, a közép-európai, illetve a világpolitikában fontos szerepet játszó személyiségről kérdeztek cseh állampolgárokat.","shortLead":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült...","id":"20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db3cc6f-6146-4c57-bc53-d1a70a0c2a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","timestamp":"2018. május. 22. 17:19","title":"Ha a csehek importálnák a vezetőjüket, Orbánnak csak egy ellenfele lenne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e90d93b-c272-4054-a3e5-d0e4e4d17f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"A Tv2-n megfejtették: Lázár János edzőtáborba vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","shortLead":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","id":"20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae66c6-a7ec-45a4-9ffd-e846315e78bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","timestamp":"2018. május. 23. 16:29","title":"Két év börtönt kapott Orbán macedón harcostársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitót köszönhetjük. Ő a szintén Puerto Ricó-i Daddy Yankee, akinek új száma van, be is jelentkezett a nyár slágere 2018 díjra.","shortLead":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitót...","id":"20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173b795-a3f8-42c7-99ab-65f7c1ee8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","timestamp":"2018. május. 23. 09:51","title":"Slágergyanú: új száma van a Despacito előadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","shortLead":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","id":"20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afcaea-c8e6-4bd1-a6b7-21b20d75be73","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","timestamp":"2018. május. 22. 18:35","title":"Élesben Izrael próbálhatta ki először az új lopakodó bombázókat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]