[{"available":true,"c_guid":"b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","id":"20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda463ef-b91c-478b-8b86-060d6a3239df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","timestamp":"2018. május. 26. 07:21","title":"Bátor árazás: közel 5 milliót kérnek két balassagyarmati Trabiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c16f9-0d3d-453f-bf3b-287740adb7ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Vegre_kiderult_miert_keszulhetett_el_a_hercegi_eskuvo_legcukibb_fotoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597c16f9-0d3d-453f-bf3b-287740adb7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed02c4a-1ab0-4883-a332-e6a2f1512039","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Vegre_kiderult_miert_keszulhetett_el_a_hercegi_eskuvo_legcukibb_fotoja","timestamp":"2018. május. 26. 07:50","title":"Végre kiderült, miért készülhetett el a hercegi esküvő legcukibb fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt időszakban. De hol húzódik a fővárosba ingázás határa, és hogyan alakul a második agglomerációs körzet ingatlanpiaca?","shortLead":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban...","id":"20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74389b2-a134-4b62-a63e-7c90eaf9c0f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","timestamp":"2018. május. 25. 10:40","title":"Ennyit ingáznak a fővárosiak az elérhető ingatlanárakért – kis ingatlankörkép 30 kilométeren túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen hallgatnak.","shortLead":"Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéletének minden fordulatáról tudunk, amikor azonban közpénzről van szó, mélyen...","id":"20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b32cb6-fb13-4e16-b62b-88c5797f753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5dc0d-40f3-407d-bcc8-5193a0cf169f","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_A_maganeletuket_kiteregettek_Hosszuek_az_uzletrol_titkoloznak","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Hosszú Katinkáék a magánéletüket kiteregették, de az üzletről titkolóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugati fizetést kínál egy budapesti pizzéria.","shortLead":"Nyugati fizetést kínál egy budapesti pizzéria.","id":"20180525_Kivancsi_mennyit_kereshetne_Budapesten_olasz_szakacskent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a0c0d2-a648-4057-9956-2301b9e95865","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_Kivancsi_mennyit_kereshetne_Budapesten_olasz_szakacskent","timestamp":"2018. május. 25. 12:58","title":"Kíváncsi, mennyit kereshetne Budapesten olasz szakácsként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.","shortLead":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt...","id":"20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da1fbb-c648-4a27-87b3-6a84a44a8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","timestamp":"2018. május. 26. 09:26","title":"Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszónő szerint ők ketten voltak Facebook-oldalának kezelői, amely csütörtök este elérhetetlenné vált. Tusup később közleményt adott ki arról, miért is ért véget a házasságuk.","shortLead":"Az úszónő szerint ők ketten voltak Facebook-oldalának kezelői, amely csütörtök este elérhetetlenné vált. Tusup később...","id":"20180525_Hosszu_Katinka_Shane_torolte_a_Facebookoldalamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edac19f1-6dd7-403d-94a7-e06e0249ca18","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Hosszu_Katinka_Shane_torolte_a_Facebookoldalamat","timestamp":"2018. május. 25. 06:08","title":"Hosszú Katinka: Shane törölte a Facebook-oldalamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","shortLead":"Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében másodfokú a figyelmeztetés. ","id":"20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6d483-fb5e-4d21-beda-f0061c9e9258","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_viahrok_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 07:19","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]