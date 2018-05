Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","shortLead":"Trump újra azt mondta, hogy tárgyalna az észak-koreai vezetővel, egy nappal azután, hogy lemondta közös találkozójukat.","id":"20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a89331-6c6a-4700-9bb7-43cb93d89c75","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Trump_megis_talalkozna_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 25. 18:49","title":"Trump mégis találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb1d80b-da0a-4b1a-ba02-e4d07d820c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. ","shortLead":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. ","id":"20180524_Tul_sok_csomagot_kuldesz_vissza_Letilt_az_Amazon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb1d80b-da0a-4b1a-ba02-e4d07d820c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64bdd6f-4625-40b7-a7c0-311a1a031a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Tul_sok_csomagot_kuldesz_vissza_Letilt_az_Amazon","timestamp":"2018. május. 24. 14:13","title":"Túl sok csomagot küldesz vissza? Letilt az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","shortLead":"Sokan megijedtek, mert azt hitték, visszatoloncolják őket Líbiába.","id":"20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46811921-8a2e-47b4-9095-7d8c8be87744","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_1400_menekultek_mentettek_ki_a_Foldkozitengerbol","timestamp":"2018. május. 26. 08:31","title":"1400 menekültek mentettek ki a Földközi-tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed6985f-34e0-4cf9-a9c9-58aa81932b29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egyedül a pénz döntene, le sem kellene játszani a BL-döntőt, csak odaadni a kupát a Real Madridnak. Még jó – legalábbis a semleges nézők számára –, hogy nem csak a vagyon számít.","shortLead":"Ha egyedül a pénz döntene, le sem kellene játszani a BL-döntőt, csak odaadni a kupát a Real Madridnak. Még jó –...","id":"20180525_BL_donto_Real_Madrid_Liverpool","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed6985f-34e0-4cf9-a9c9-58aa81932b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e7927a-d0c3-499f-90a0-4fc9cd50bf98","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_BL_donto_Real_Madrid_Liverpool","timestamp":"2018. május. 25. 11:00","title":"Pénzeszsákok csatája: beletúrtunk a BL-döntő előtt a Liverpool és a Real kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az ALDI három magyarországi üzletének parkolójában diszkont automata üzemanyagtöltő állomások állnak a vásárlók rendelkezésére. ","shortLead":"Mostantól az ALDI három magyarországi üzletének parkolójában diszkont automata üzemanyagtöltő állomások állnak...","id":"20180524_Megnyilt_az_ALDI_elso_harom_diszkont_benzinkutja_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42257b0-0e91-4de9-b5c5-8e0493fb675c","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Megnyilt_az_ALDI_elso_harom_diszkont_benzinkutja_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 24. 12:58","title":"Megnyílt az ALDI első három diszkont benzinkútja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is figyelemre méltó darabnak ígérkezik.","shortLead":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is...","id":"20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0e4f79-4222-49cf-bced-c77509432de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","timestamp":"2018. május. 25. 11:03","title":"Erős ígéret: 45 napig bírja az új androidos telefon, ami szinte csak képernyőből áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba4b239-4229-427d-a884-fe0621efdf46","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","timestamp":"2018. május. 25. 11:10","title":"Az új Solo-film lenne az 5. legjobb a Star Wars-ok közül? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","shortLead":"Jelentős torlódásra kell számítani a sztráda Budapest felé tartó oldalán, Óbaroknál.","id":"20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d327c-19e2-40ca-91b1-cf932e9880a1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180525_10_kilometeres_kocsisor_kigyozik_az_M1esen","timestamp":"2018. május. 25. 13:43","title":"10 kilométeres kocsisor kígyózik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]