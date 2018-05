Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","shortLead":"A Dombóvár mellett történt szerencsétlenségben egy 55 éves nő életét vesztette, a forgalmat elterelik.","id":"20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790361a7-bc8a-42ba-8c02-9cf45c218fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f364ca7b-e20c-4b6f-8aa0-9559def2e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Halalos_baleset_tortent_lezartak_a_61es_foutat","timestamp":"2018. május. 25. 20:40","title":"Halálos baleset történt, lezárták a 61-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két megvádolt nő egy budapesti kormányhivatalnál dolgozott. ","shortLead":"A két megvádolt nő egy budapesti kormányhivatalnál dolgozott. ","id":"20180525_Korrupcioval_vadolnak_ket_kormanytisztviselot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10155210-08da-43d2-939c-fb625391c9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Korrupcioval_vadolnak_ket_kormanytisztviselot","timestamp":"2018. május. 25. 10:53","title":"Korrupcióval vádolnak két kormánytisztviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna szombati döntőjében legyőzte a német Peter Gojowczykot.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású...","id":"20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93816e60-acd6-4e0b-adf5-ad2cc05cd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa044112-63fe-49f2-ad15-8e913a8688d6","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_tornat_nyert_ilyet_36_eve_nem_tudott_magyar_teniszezo","timestamp":"2018. május. 26. 17:13","title":"Fucsovics tornát nyert, ilyet 36 éve nem tudott magyar teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba4b239-4229-427d-a884-fe0621efdf46","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","timestamp":"2018. május. 25. 11:10","title":"Az új Solo-film lenne az 5. legjobb a Star Wars-ok közül? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes ételkülönlegessége a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett versenyen.","shortLead":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes...","id":"20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454786c6-3289-4e94-8f82-b53426e62c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","timestamp":"2018. május. 26. 19:58","title":"Kíváncsi rá, milyen lehet megenni egy Belfegort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","shortLead":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","id":"20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5aeebf-c81f-4453-bd6e-17fc075efe60","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","timestamp":"2018. május. 25. 13:30","title":"525 forintra emelnék a parkolási óradíjat Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre nincs tökéletes ellenszere, viszont védekezni lehet ellene.","shortLead":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre...","id":"20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca08347-4e9f-4dde-b506-70850e7c5e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","timestamp":"2018. május. 25. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Akkor most ellenőrizze, milyen routere van, 14 típus került bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","shortLead":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","id":"20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb6c04-1ee1-4fa7-b2e2-e04d00ed88a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","timestamp":"2018. május. 25. 09:23","title":"Nem volt jogosítványa a Ceglédbercelnél balesetet okozó román sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]